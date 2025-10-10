Pier Paolo Pasolini, Transhumaner et organiser (inédit)

Traduit et présenté par Florence Pazzottu

Postface d'Hervé Joubert-Laurencin

Trasumanar e organizzar est le dernier recueil en vers entièrement original publié par Pier Paolo Pasolini de son vivant. Paru aux éditions Garzanti en avril 1971, sept ans après Poésie en forme de rose, il était resté jusque-là inédit en français.



Pasolini, qui dit avoir cessé de « s’illusionner sur la poésie », continue pourtant à écrire et vit alors un moment de renouvellement à la fois linguistique et intérieur, dont « un élément est une certaine attitude humoristique face à la réalité ». En « poète-bouffon », avec une forme singulière d’ironie, Pasolini réagit à la fois à l’actualité violente du monde, de son pays (l’automne 1969 étant désigné en Italie comme « l’automne chaud »), ainsi qu’aux événements de sa propre existence.



En effet, l’écriture de ces poèmes constitue une séquence-charnière de l’existence et de l’oeuvre de Pasolini. Son lien amoureux avec Ninetto Davoli se transforme, tandis que prend naissance, puis grandit et se trouble une intense et complexe relation d’amitié avec Maria Callas.



—



«…sur tout ceci a toujours prévalu l’idée, désespérée mais résignée, que sa vie s’était rétrécie : mais que toutefois le plaisir de vivre avait augmenté, en raison de la diminution matérielle du futur… »