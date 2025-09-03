Arthur Koestler, Spartacus

« Qu’il vienne donc, ce Spartacus, ce chef des barbares, qu’il mette tout sens dessus dessous et détruise tout, les maisons, les dauphins et le tribunal du marché, car les dieux ne regretteront pas ce monde. »

En 73 avant notre ère, en plein cœur de la République romaine, une troupe de soixante-dix gladiateurs conduits par le Thrace Spartacus s’échappe d’un cirque de Capoue. Semant la terreur sur leur passage, ils sont en quelques mois rejoints par une foule d’esclaves et de laissés-pour-compte, jusqu’à former une armée de cent mille hommes revendiquant leur liberté.

Scrupuleuse reconstitution historique d’une révolution tragique, métaphore de la dérive du communisme et réflexion sur l’éthique en politique, ce roman est l’histoire d’un homme et de son combat, vaincu car il n’a pas su être impitoyable.

Réalisée à partir du manuscrit original allemand récemment découvert, une nouvelle traduction de Spartacus montre que ce roman n’a rien perdu de sa force politique ni de sa lucidité quant à l’essence d’une révolution.