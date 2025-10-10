Pierre Bergounioux, Joël Leick, Déplier le monde

Tout a changé, les thèmes, les moyens mis en œuvre, la durée de l’effet. Une chose demeure, qui est l’aptitude intacte à saisir la beauté exilée, comme nos croyances et notre espoir, dans les décombres de la modernité.

Pierre Bergounioux et Joël Leick ont, ensemble, réalisé un grand nombre de livres d’artiste. Déplier le monde rassemble les textes les plus marquants et ceux qui, conﬁnés à des tirages conﬁdentiels, étaient jusqu’ici inédits. L’auteur y déploie un regard lucide sur notre civilisation, percutée par l’ère industrielle, son expansion urbaine et sa chute. Cette accélération de l’histoire a précipité le monde dans un déclin perpétuel. Capharnaüm visuel et sonore, notre société transforme les paysages et menace jusqu’à l’équilibre même de la planète : partout, les vestiges du passé – et déjà ceux du présent – se couvrent de rouille. A l’aune de ce désastre, l’art révèle la beauté insoupçonnée du banal, du rebut et de la ruine. Il dévoile les réalités occultées et les injustices enfouies. Et tandis que la philosophie interroge la place de l’homme, la nature, dans son chaos souverain, demeure indifférente.

De son premier livre en 1984 (le publiant, encouragé par Jacques Réda et Pascal Quignard) révélant une écriture exigeante à ses plus récents essais dotés d’une poétique conviction, Pierre Bergounioux, jamais loin de la Haute-Corrèze où il grandit, est devenu une des ﬁgures essentielles du paysage littéraire français et un des piliers de notre catalogue.

Né en 1961, Joël Leick est un artiste peintre, photographe et poète. Depuis plus de vingt ans, nous explorons avec lui les multiples facettes du livre d’artiste. Il côtoie nombre d’écrivains et de poètes.