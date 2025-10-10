Éric Chevillard, Ohé Pimoe

Illustrations de Philippe Favier.

ohé ohé

Pimoe ohé Pimoe ohé

ohé Pimoe

vois dans quel état je suis

je gis sur ce grabat et la vie

est sans saveur pour moi

elle a la fadeur de la mie

la pâleur de l’hostie

et sa ronde indifférence à l’horreur de ce monde

qui recommence en chaque enfance

avec les claques dispensées

sans compter

comme à la fête

à ces petits êtres honnêtes

et bien disposés

Un homme, épris de Pimoe – incarnation d’un amour insaisissable –, se lance dans un périple désespéré pour tenter de la rejoindre. Toujours hors d’atteinte, elle alimente son désir éternel, sa rêverie espiègle sur son rapport au monde et aux choses. Un amour bien malicieux, las des grandes phrases, fait jaillir de chacun de ces vers brefs l’impossible de la condition humaine. Une poésie drôle, dramatique, qui désempare et réinvente le rythme, à la manière d’Apollinaire lorsqu’il métamorphosait La maison des morts. Cette quête amoureuse – qui n’en est peut-être pas une – à quelque-chose du point d’orgue : les codes y sont dynamités.

Toujours d’une même plume, aussi hargneuse que brillante, Éric Chevillard déﬁe le langage et ses conventions. Né en 1964, il a publié aux Éditions de Minuit, depuis 1987, une quinzaine de romans très remarqués. Purs morceaux de délire selon certains, ses livres sont pourtant l’œuvre d’un logicien fanatique. L’humour est la conséquence imprévue de ses rigoureux travaux. Ohé Pimoe est son dixième livre à nos éditions.

