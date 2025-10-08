Louis Grodecki

Comptes rendus choisis (1950-1980)

Édition de Xavier Barral i Altet

Paris, Classiques Garnier, coll. « Histoire culturelle », n° 30, 2025.

Louis Grodecki (1910-1982), disciple d’Henri Focillon, a été l’un des grands historiens de l’art médiéval du XXe siècle. Il s’agit d’étudier un ensemble d’écrits oubliés excellant sans complaisance dans l’art du commentaire critique à une époque où les comptes rendus étaient des vrais débats sur les publications, les découvertes, le patrimoine, l’art ou l’esthétique.

Table des matières

