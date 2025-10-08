Stephen Crane, Le Monstre et autres nouvelles

Véritable météore de la littérature américaine, Stephen Crane (1871-1900) fut un écrivain et journaliste dont l’oeuvre, aussi percutante qu’abondante (du moins si l’on considère la brièveté de sa vie : vingt-huit ans, six romans, plusieurs recueils de nouvelles, deux de poèmes, et des centaines de textes rédigés en tant que correspondant de guerre), a profondément marqué sa génération et les suivantes par l’intensité dramatique de ses récits, leur absence de lyrisme ou de pathos, et leur profonde empathie pour les marginaux et les victimes. Outre son roman à succès The Red Badge of Courage (1895), Crane a laissé une oeuvre de premier plan dans le domaine de la nouvelle – dont trois recueils, traduits pour la première fois en français, sont proposés ici.

Parmi les plus célèbres figure Le Monstre et autres histoires (1899), dans lequel la nouvelle éponyme interroge en profondeur les normes sociales et les préjugés raciaux de son époque. L’Esquif et autres aventures (1898), son autre « grand » recueil, s’ouvre sur un texte directement inspiré de l’expérience d’un naufrage vécue par Crane lors d’un voyage à Cuba. La nouvelle « L’Esquif », comme « Le Monstre », est considérée comme l’un de ses chefs-d’oeuvre. Enfin, Blessures sous la pluie – Histoires de guerre (1900) rassemble des textes qui trouvent leur origine dans son expérience de correspondant de guerre pendant le conflit hispano-américain. Dans ces récits, Crane dresse un portrait sans concession de la violence et de l’absurdité des combats, en se concentrant moins sur les actes héroïques que sur les souffrances individuelles.

Mort prématurément de la tuberculose à l’âge de 28 ans, Stephen Crane a laissé une oeuvre novatrice, à la croisée du journalisme, de la fiction et de la poésie, qui annonce déjà les grands écrivains modernistes du XXe siècle.

Traduit et préfacé par Christian Garcin et Thierry Gillyboeuf.

