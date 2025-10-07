Caroline Muller, avec Frédéric Clavert, Écrire l'histoire. Gestes et expériences à l'ère numérique (préf. d'Antoine Prost)

Qu’est-ce que faire de l’histoire aujourd’hui ? Que trouvons-nous dans les coulisses de la recherche et dans les ateliers des historiens et des historiennes dans un monde dans lequel les sources, cœur vibrant du métier, se découvrent et se lisent de plus en plus sur un écran ? Ce livre propose de suivre tous ces gestes et expériences qui composent le quotidien du travail de l’histoire aujourd’hui, que ce soit la façon de poser des questions, le choix des fonds d’archives, l’écriture et la diffusion du savoir.

L’ère numérique touche aux piliers d’une méthode jusque-là considérée comme inébranlable : face à cette transformation toujours en cours sous l’effet de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle générative, ce livre ouvre une fenêtre sur une pratique en pleine évolution et invite tous les lecteurs à entrer dans les coulisses de l'écriture de l'histoire, que l’on soit historien, étudiant ou tout simplement intéressé par les mutations du savoir à l'ère numérique.

Sommaire

Préface

Introduction

Papiers et poussières : des expériences savantes au xxie siècle

Des archives dans la lumière

Le goût de l’archive, entre émotion personnelle et règle professionnelle

Enrichir les récits d’enquête

Les archives chez soi : l’ère de la photographie

De la salle de lecture à l’atelier de photographie : gestes et objets

Les archives chez soi

Dépouillement et abondance : les risques du métier

Un kaléidoscope : pratiques de l’archive

D’étranges territoires de l’histoire : les moteurs de recherche et interfaces de découverte

Historiens et historiennes à l’ombre de Google

La recherche historique est-elle soluble dans le mot clef ?

Une boussole à inventer : hasards et aubaines du moteur de recherche

Des territoires de l’histoire. Pour une critique des interfaces de recherche

Naviguer dans des constellations documentaires : qu’est-ce qu’une salle de lecture à l’âge numérique ?

Des galaxies hétéroclites

Diplomatique ou philologie ? Devenirs de la critique documentaire

Nos odyssées

Faut-il (ré)apprendre à lire les sources ?

Ne pas lire pour mieux voir ? Des sources et des ordinateurs

Chaton mignon ou tigre à dents de sabre ? Au risque de la lecture distante, la recherche en histoire

De près et de loin : lire, définitivement

L’ordre matériel du savoir : outils et expériences d’écriture

« L’esprit effleure le clavier » : écrire, de la plume au chatbot

Trouble dans l’auctorialité

Écrire dans un champ : choix et contraintes

L’histoire en sa toile

Rester au courant : de la veille à l’insomnie

Prendre la lumière, rester dans l’ombre

Entrer en scène : les lieux numériques de la controverse

La crise sanitaire, ou le numérique à la loupe

Pratique de l’histoire et politiques de la recherche à l’ère numérique

Le numérique en ses projets : la recherche en histoire telle qu’elle s’agence

Le monde selon Gantt : quelles recherches défendre ?

Une recherche possible partout et à toute heure ? Rêves et mécomptes

Quelles boussoles pour demain ?