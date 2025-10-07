Caroline Muller, avec Frédéric Clavert, Écrire l'histoire. Gestes et expériences à l'ère numérique (préf. d'Antoine Prost)
Qu’est-ce que faire de l’histoire aujourd’hui ? Que trouvons-nous dans les coulisses de la recherche et dans les ateliers des historiens et des historiennes dans un monde dans lequel les sources, cœur vibrant du métier, se découvrent et se lisent de plus en plus sur un écran ? Ce livre propose de suivre tous ces gestes et expériences qui composent le quotidien du travail de l’histoire aujourd’hui, que ce soit la façon de poser des questions, le choix des fonds d’archives, l’écriture et la diffusion du savoir.
L’ère numérique touche aux piliers d’une méthode jusque-là considérée comme inébranlable : face à cette transformation toujours en cours sous l’effet de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle générative, ce livre ouvre une fenêtre sur une pratique en pleine évolution et invite tous les lecteurs à entrer dans les coulisses de l'écriture de l'histoire, que l’on soit historien, étudiant ou tout simplement intéressé par les mutations du savoir à l'ère numérique.
Sommaire
Préface
Introduction
Papiers et poussières : des expériences savantes au xxie siècle
Des archives dans la lumière
Le goût de l’archive, entre émotion personnelle et règle professionnelle
Enrichir les récits d’enquête
Les archives chez soi : l’ère de la photographie
De la salle de lecture à l’atelier de photographie : gestes et objets
Les archives chez soi
Dépouillement et abondance : les risques du métier
Un kaléidoscope : pratiques de l’archive
D’étranges territoires de l’histoire : les moteurs de recherche et interfaces de découverte
Historiens et historiennes à l’ombre de Google
La recherche historique est-elle soluble dans le mot clef ?
Une boussole à inventer : hasards et aubaines du moteur de recherche
Des territoires de l’histoire. Pour une critique des interfaces de recherche
Naviguer dans des constellations documentaires : qu’est-ce qu’une salle de lecture à l’âge numérique ?
Des galaxies hétéroclites
Diplomatique ou philologie ? Devenirs de la critique documentaire
Nos odyssées
Faut-il (ré)apprendre à lire les sources ?
Ne pas lire pour mieux voir ? Des sources et des ordinateurs
Chaton mignon ou tigre à dents de sabre ? Au risque de la lecture distante, la recherche en histoire
De près et de loin : lire, définitivement
L’ordre matériel du savoir : outils et expériences d’écriture
« L’esprit effleure le clavier » : écrire, de la plume au chatbot
Trouble dans l’auctorialité
Écrire dans un champ : choix et contraintes
L’histoire en sa toile
Rester au courant : de la veille à l’insomnie
Prendre la lumière, rester dans l’ombre
Entrer en scène : les lieux numériques de la controverse
La crise sanitaire, ou le numérique à la loupe
Pratique de l’histoire et politiques de la recherche à l’ère numérique
Le numérique en ses projets : la recherche en histoire telle qu’elle s’agence
Le monde selon Gantt : quelles recherches défendre ?
Une recherche possible partout et à toute heure ? Rêves et mécomptes
Quelles boussoles pour demain ?