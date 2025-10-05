Georges Joumas, À bas Biribi ! Albert Aernoult et Émile Rousset, l'affaire "Dreyfus" des ouvriers 1909-1912

Dans la France d’avant 1914, l’affaire Aernoult-Rousset révèle l’enfer des bataillons disciplinaires d’Afrique, où de jeunes ouvriers condamnés subissent brimades, tortures et parfois la mort. Après le décès d’Albert Aernoult sous les coups, le soldat Émile Rousset ose briser l’omerta mais c’est lui qui est condamné. Une mobilisation exceptionnelle s’organise : anarchistes, syndicalistes, intellectuels et anciens dreyfusards se dressent contre la justice militaire.

À l’heure où les débats sur l’autorité, la justice et les violences institutionnelles demeurent d’actualité, cette affaire oubliée résonne avec une force saisissante.

Un livre essentiel pour comprendre le prix du courage, la force des luttes sociales, et la violence d’État dans une République qui se voulait exemplaire.