Michel Foucault, Histoire de la vérité. Cours à l’Université d’État de New York à Buffalo, mars et avril 1972

Édition, introduction et apparat critique par H.-P. Fruchaud et O. Irrera.

Comment s’est constituée, à travers le temps, la conception de la vérité qui est aujourd’hui celle de la civilisation occidentale? Tel est le thème de ce cours inédit prononcé par Foucault au printemps 1972 à l’Université d’État de New York à Buffalo. En prolongeant ses deux premiers cours au Collège de France, il étudie dans deux périodes, l’Antiquité grecque et le Moyen Âge occidental, l’histoire de la façon dont s’est opéré, à travers l’évolution des pratiques judiciaires et des relations de pouvoir qui les sous-tendent, le partage du vrai et du faux qui est à l’origine du discours scientifique occidental.

Ainsi, l’Histoire de la vérité est l’un des tout premiers travaux où Foucault met en oeuvre l’approche généalogique qui caractérise sa pensée à partir du début des années 1970.

Ce cours est aussi l’occasion, pour Foucault, de préciser sa propre démarche, dans laquelle la relation entre pouvoir et savoir occupe une place centrale, en la distinguant soigneusement de celle d’un certain marxisme, notamment par la critique des notions d’idéologie et de conception du monde.

Table des matières…