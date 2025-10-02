Siegfried Kracauer, Le roman policier Un traité philosophique

Traduit de l’allemand par Geneviève et Rainer Rochlitz. Avant-propos de Rainer Rochlitz.

Composé entre 1922 et 1925, ce livre – l’une des premières études du genre – se situe à la charnière entre la Théorie du roman de Lukács et les débuts de l’École de Francfort. Kracauer découvre les correspondances secrètes entre le genre fortement codé qu’est le roman policier et… la théologie. C’est une théologie du néant, où le détective, célibataire comme les ecclésiastiques, célèbre dans le hall d’hôtel les messes noires de la raison infaillible et invincible. La philosophie rationaliste elle-même s’avère être une sorte de roman policier.

Table des matières

AVANT-PROPOS, par Rainer Rochlitz

LE ROMAN POLICIER

INTRODUCTION

SPHÈRES

PSYCHOLOGIE

HALL D’HÔTEL

DÉTECTIVE

POLICE

CRIMINEL

MÉTAMORPHOSES

PROCESSUS

FIN