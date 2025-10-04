Juliette Speranza, Nous sommes tous des minorités

Et si l’émergence d’une minorité n’était pas une menace mais le signe de la bonne santé d’une société ?

Juliette Speranza est allée à la rencontre des personnes minorisées, afin de nous faire changer de regard. Personnes grosses, noires, handicapées, vieilles, transgenres... Chaque trajectoire bouleverse nos représentations.

Pour sortir de l’absurde débat woke/antiwoke, la philosophe dénonce les ravages d’un fixisme social dont il y a plus à craindre que d’un prétendu communautarisme.

Loin de vouloir faire sécession, les minorités sont des mouvements régulateurs, producteurs de savoir et de lien social.

Nous sommes tous susceptibles de devenir minoritaires, aussi l’histoire des minorités est-elle une histoire universelle.

Avec les témoignages de : Gabrielle Deydier, Alexandre, Nicolas Joncour, Marie Cau, Fatima Benomar, Frédéric Moutou, Steve Tran, Jonas Pardo, Ghaleb Bencheikh, Saïda et Michelle Perrot.

