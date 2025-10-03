Sébastien Charbonnier, Pouvoir et puissance

Refuser de parvenir est une pratique radicale qui met à genoux « le pouvoir ». Mais sait-on de quoi il retourne derrière ce singulier trompeur, qui souvent fascine alors qu’il devrait nous interroger? Comment se fait-il que tant de parts en nous aspirent à cette solution de facilité que sont les rapports de pouvoirs?

Nous sommes toutes et tous, en nous-mêmes, à la croisée d’intersectionnalités divergentes : à la fois opprimé·es et oppresseur·es selon les perspectives. Comment agir, depuis ces contradictions qui nous traversent, sans convoquer nos parts de dominant·e « au service » de nos luttes?

La thèse défendue ici est : « refuser de devenir oppresseur·e » (souci des autres) résout le problème de l’emprise : « échapper au statut d’opprimé·e » (souci de soi). C’est en réalité un seul et même problème : il s’agit d’échapper à la logique des rapports de pouvoirs qui nous rivent à l’impuissance d’une vie sans relations avec soi, les autres et le monde – en rendant enviable d’« avoir » du pouvoir.

Refusant ce piège, nous pourrons déployer nos communes puissances d’agir : c’est une question entièrement pratique !

Table des matières…