Olivier Schefer, Fragments du rêve

On rêve ? Oui, on ne cesse de rêver, de raconter nos rêves au réveil, de les dire, de les écrire. Manuscrits, correspondances, esquisses ou notes confidentielles : les archives sont le plus grand conservatoire de rêves au monde, un gisement inépuisable de récits griffonnés en hâte au petit matin, témoignage de cette étrange nécessité de ne rien perdre de nos songes.

Philosophe et écrivain, spécialiste du romantisme allemand et auteur d’essais sur les figures de la nuit – somnambule, fantôme, zombie – en littérature et au cinéma, Olivier Schefer a tenté d’approcher au plus près cet insaisissable objet apparu au plus profond du sommeil. De Philippe Soupault à Raymond Radiguet, d’Hervé Guibert à Hélène Bessette, de Jacques Derrida à Louis Althusser, ce sont plus de cent cinquante documents qu’il convoque pour mener l’enquête.

Mais les rêves échappent-t-ils au secret ? Entre mémoire et oubli, à l’image des archives, ils sont l’ineffacé de nos nuits.

