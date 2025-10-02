Christine de Pizan, Livre de paix (éd. Joël Blanchard & Michel Quereuil)

Christine de Pizan est la première autrice dont la vie s'identifie à son destin d'écriture. Elle est née en Italie, à Venise, dans la seconde moitié du xive siècle, et le Livre de Paix (1412-1413) exprime émotions et passions dans une crise qui atteint alors son paroxysme, nourrie par la rébellion des princes du sang et les révoltes communales : la folie du roi Charles VI fait basculer le royaume dans un abîme d'incertitude, l'invasion anglaise entretient une guerre endémique, le grand schisme d'Occident ébranle les convictions religieuses.

Après la publication du Livre des faits et bonnes mœurs du sage roi Charles V, voici la première traduction en français moderne du Livre de Paix, témoin de l'engagement de Christine de Pizan dans le champ politique et porteur d'une profonde réforme de gouvernance. Au carrefour de différentes influences humanistes et spirituelles, l'oeuvre de Christine de Pizan trouve aujourd'hui des échos puissants. Ses prises de parole sont le témoignage éclatant d'une effervescence intellectuelle soutenue par celle qui, ouvrant aux femmes ce champ politique, est aussi la première féministe.