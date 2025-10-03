Tony Visinet

Un mois aux États-Unis et au Canada en 1886. Traversée de l'Atlantique par les paquebots neufs rapides de la Compagnie Générale Transatlantique

Édition de Mathieu Lafond et Frank Lestringant

Paris, Classiques Garnier, coll. « Géographies du monde », n° 43, 2025.

Fin mai 1886, Tony Visinet part pour un voyage d’un mois aux États-Unis. Il découvre un pays en pleine transformation. Reçu par le président Cleveland, il visite notamment les abattoirs de Chicago. Son récit évoque aussi les tensions sociales, comme une grève à New York, et les tensions raciales toujours vives après la guerre de Sécession.

