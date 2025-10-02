Antoine de Saint-Exupéry, Terre des Hommes (Illustrations de Riad Sattouf)

Terre des hommes est pour Riad Sattouf un texte fondateur qu’il ne cesse de relire depuis l’adolescence. L’auteur de L’Arabe du futur y a trouvé la grande métaphore de l’âge adulte à venir ; il y puise une force vitale, un élan vers le monde qu’il chérit.

En l’enrichissant aujourd’hui de cent cinquante illustrations, il nous invite à redécouvrir ce chef-d’œuvre, où Antoine de Saint-Exupéry raconte son expérience de jeune pilote dans l’aviation postale : émotions puissantes face à la nature, vol de nuit perdu au-dessus de la mer, solitude du désert africain, périls dans les Andes, fraternité entre pilotes, rencontres des civilisations...

Au-delà de la force graphique, de la synthèse visuelle et de l’humour discret des images, le langage du dessinateur sublime le lien qu’établit Saint-Exupéry entre la grande aventure et ce qui constitue notre humanité.

Feuilleter l'ouvrage…

L'ouvrage fait l'objet d'une exposition à la Galerie Gallimard du 3 oct. au 13 déc. 2025.