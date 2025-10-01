Guillaume Lancereau, Tetiana Zemliakova, Le sens des révolutions. De la Bastille à Maïdan

Le phénomène révolutionnaire est souvent le corolaire d'un changement au niveau des structures du pouvoir. C'est aussi un événement complexe, qui met en jeu une foule d’acteurs, et chacun devient l’interprète du sens de cette révolution. Cette interprétation ne se limite pas au temps de la révolution elle-même.

Prenant les exemples de la Révolution française et Maïdan, l'ouvrage s’arrête sur des moments cruciaux, révélateurs : les luttes des différents régimes pour l’interprétation des révolutions, leur mobilisation en rapport avec des objectifs politiques/militaires, leur déni ou oubli ; montrant que la réponse à la question "Que fut cette révolution ?" n'est pas anodine, même cent ans après.

Introduction et seconde partie traduites par Guillaume Lancereau (docteur rattaché au CRH-GEHM, EHESS).