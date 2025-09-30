Études françaises, vol. 60, n° 3 : "Prier avec style. Esthétique et poétique de la prière de langue d'oïl" (dir. Ariane Bottex-Ferragne)

Études françaises, volume 60, numéro 3

« Prier avec style. Esthétique et poétique de la prière de langue d'oïl »

Numéro préparé par Ariane Bottex-Ferragne

Plus de quarante ans après un numéro de la revue Senefiance consacré à « La prière au Moyen Âge » (1981), qui invitait des médiévistes importants de cette période à interroger la poétique de la prière, il ne se trouve aucune publication collective récente qui se soit donné l’objectif d’examiner l’oraison de langue d’oïl à partir d’un point de vue spécifiquement littéraire. Alors que les travaux d’histoire des idées et des croyances étudient régulièrement ces textes sous l’angle de leurs contenus spirituels et religieux, voire de leurs fonctions anthropologiques ou de leurs sources, ces œuvres qui font pourtant partie intégrante du dynamisme de l’art littéraire médiéval restent encore souvent en marge de l’histoire des lettres — comme si leur dimension esthétique et formelle s’effaçait, aux yeux de la critique, devant le poids de leurs ambitions et de leurs destinations religieuses.

Réunissant des médiévistes s’étant illustrés dans l’analyse de ce corpus, ce dossier repense la poétique et l’esthétique de la prière telle qu’elle s’exprime dans les principaux genres littéraires du Moyen Âge français (récit, poésie, chanson, théâtre). Il attire l’attention sur les prières originales de langue d’oïl, celles qui se posent à distance des cadres de la liturgie officielle et des modèles latins consacrés afin de proposer une expérience artistique et spirituelle nouvelle, qui soit propre à la jeune littérature française.

—

Sommaire

Ariane Bottex-Ferragne, Présentation. Prier avec style. Esthétique et poétique de la prière de langue d’oïl, p. 5-30.

Marion Uhlig, Les prières abécédaires, ou la poétique de l’ekivoche, p. 31-48.

Julien Stout, Balbutier, jubiler, tochier. À propos de quelques usages sonores et formels du multilinguisme dans les prières juives et chrétiennes en ancien français, p. 49-89.

Francis Gingras, Prière d’insérer. Imbrication de l’oraison et de la narration dans la dévotion mariale, p. 91-112.

Emma Cavell, À l’ombre des trois Marie. La voix féminine d’une prière ajoutée au manuscrit de Paris, BnF, fr. 23112, p. 113-131.

Yasmina Foehr-Janssens, Le Credo épique au péril du genre. Femmes orantes et adresses à la Vierge dans les chansons de geste, p. 133-156.

Ariane Bottex-Ferragne, Enchanter, enfanter, combattre. Du « verbe efficace » à la magie dans deux prières amulettes, p. 157-187.

Levente Seláf, « Icy define ceste histoire et prions Dieu le roy de gloire ». Les prières de clôture dans les légendiers hagiographiques, p. 189-207.

Taku Kuroiwa, La scène de la prière de Jésus-Christ à Gethsémani dans les Passions d’Eustache Mercadé et d’Arnoul Gréban, p. 209-225.

Table des illustrations, p. 237.