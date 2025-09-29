Convocatoria para número monográfico de RILE (Revista Internacional de Lenguas Extranjeras) de julio-septiembre de 2026

Variación gramatical y enseñanza de lenguas romances

Editores del número especial: Yekaterina García Márkina (Université de Tours) y Cristian Valdez (Université Paris Cité)

La variación gramatical, fenómeno sistemático e inherente a las lenguas, constituye un componente esencial de la competencia lingüística tanto en hablantes nativos como en aprendientes de lenguas adicionales. Su estudio, desde la fonética, la morfosintaxis, la semántica o la pragmática, abre un campo de diálogo fundamental entre la lingüística y la didáctica.

Este número monográfico busca explorar el papel de la variación gramatical en la enseñanza de las lenguas romances, con especial atención a enfoques empíricos apoyados en el análisis de datos y herramientas informáticas.

Invitamos a especialistas en lingüística variacionista (diatópica, diacrónica, diastrática, diafásica) y en didáctica de lenguas a enviar propuestas teóricas o aplicadas.

Calendario

● Fecha límite de entrega de los manuscritos: 15/03/2026

● Fecha de publicación: julio-septiembre de 2026.

Normas de envío de los artículos: https://revistes.urv.cat/index.php/rile/about#custom-2