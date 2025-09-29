Elizabeth Anscombe, L'action humaine

Édition et trad. de l'anglais par Valerie Aucouturier, Vincent Boyer et Rémi Clot-Goudard.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au moment où les grandes puissances se dotent l’une après l’autre de l’arme nucléaire, la question de savoir ce qui motive l’action humaine – dans ses déclinaisons les plus charitables comme les plus sombres – fait rage. Depuis Oxbridge, alors le haut lieu de la philosophie, la professeure Elizabeth Anscombe prend la question à bras-le-corps et développe une pensée originale, qui contribue à renouveler de fond en comble les débats qui entourent la morale et l’action.

Dans un style dense, où s’entremêlent savamment étude de cas et analyse conceptuelle, elle détricote la pensée de ses augustes prédécesseurs pour en démontrer les carences et réhabilite, dans le sillage d’Aristote, une éthique nouvelle, résolument pratique et radicale.

Ce recueil d’articles – dont la plupart sont traduits ici pour la première fois – est bienvenu et même nécessaire, à l’heure où Anscombe, figure brillante et encore trop peu connue, s’établit comme une autrice classique de la philosophie contemporaine.

