Modernités, n° 51 : "Poétiques de l’insaisissable" (dir. Éric Benoit)

Ce livre collectif est le deuxième d’une série de cinq qui seront consacrés aux « Poétiques de la négativité ». Après Poétiques de l’incomplétude (volume 49, en 2024), le volume Poétiques de l’insaisissable résulte d’une collaboration entre le Centre Modernités et le Centre d’Études et de Recherches sur l’Europe Classique (CEREC) de l’Université Bordeaux Montaigne. Nous avons eu ainsi l’occasion d’ouvrir nos recherches aux siècles dits « classiques », et de confronter les esthétiques de la modernité à celles des siècles antérieurs.

Au cours de cette recherche sur l’insaisissable, comme notion et comme phénomène transformant les écritures littéraires, la coupure historiographique et conceptuelle entre les siècles dits classiques (xviie et xviiie) et les siècles dits modernes (depuis le xixe) a semblé devoir passer au second plan, laissant plutôt apparaître des continuités, des fils conducteurs trans-séculaires, parfois en lien avec la notion du « je ne sais quoi », parfois à la faveur de perspectives mythologiques, mystiques, oniriques, érotiques, rhétoriques, linguistiques, stylistiques, métaphysiques, intrapsychiques, phénoménologiques, épistémologiques, herméneutiques… D’où le choix d’écarter pour ce volume un plan chronologique, afin de faire résonner entre elles des études sur des œuvres appartenant aux quatre derniers siècles, et d’aborder successivement des problématiques insaisissables, des personnages insaisissables, des thématiques insaisissables, des formes insaisissables, sans oublier que la question de l’insaisissable se manifeste aussi dans d’autres arts comme la peinture et la musique.

Sommaire

Première partie - Essais

Éric Benoit

Onze approches de l’insaisissable

Lexicologique, épistémologique (Michaux, Ponge)

Mythologique (Tantale, Orphée)

Érotique, onirique (Nerval, Verlaine, Mallarmé, Desnos, Baudelaire, Proust…)

Mystique, apophatique (de la Patristique au XXe siècle)

Linguistique, stylistique (Balzac, Hugo)

Rhétorique (le sublime chez Boileau, le « je ne sais quoi » chez Bouhours)

Esthétique (Burke, Kant)

Métaphysique (Mallarmé)

Intrapsychique (de Proust à Bataille)

Phénoménologique (Jean-Pierre Richard, Reverdy, Michel Collot, Jaccottet)

Herméneutique (Barthes)

Joëlle de Sermet

La provocation de l’insaisissable

La littérature et le « sans-mesure »

La force d’appel d’un adjectif substantivé

La matière noire au centre des récits

Le chat et les atomes

Les formes-chimères de la poésie

Perspectives : De l’insaisissable à la raison vivante

Florence Dumora

Insaisissable je ne sais quoi. Lettre apocryphe de Jean Ogier de Gombauld

—

Deuxième partie - Personnages insaisissables

Laurence Sieuzac

« La poussière des ailes du papillon ». Le je-ne-sais-quoi ou le charme de l’insaisissable dans l’œuvre de Marivaux

Esthétique bohème

La poudre et la pointe

La coquette et le Bel esprit

Marine Bastide De Sousa

Le dessein du corps élémentaire. Approche de la poétique acorporelle des récits à être élémentaire

La frustration du corps : un être sans organe

La frustration de l’esprit : la raison empêchée

Sans corps ni tête : la sublimation de la frustration

Marianne Lafforgue-Nichèle

Alexandre Dumas : le génie de l’insaisissable

Voir l’insaisissable

La beauté et la grâce

La mobilité insaisissable du génie

Une poétique du contraste

Voir l’insaisissable ?

Penser l’insaisissable

Magnétisme et fascination

Regard magnétique et don de vision

Dire l’insaisissable

L’échec de l’historien

Une entreprise difficile pour le romancier

Comment dire l’insaisissable ?

Le paradoxe de l’indicible insaisissable

Jérémie Alliet

Intériorités insaisissables – le personnage balzacien

L’être insaisissable : Lucien

Le paraître insaisissable : Corentin

Le devenir insaisissable : Vautrin

L’inexplicable

L’illisible

L’incompréhensible

L’imprévisible

L’insaisissable en devenir

Conclusion

Wafa Ghorbel

Madame Edwarda de Georges Bataille : l’insaisissable ruissellement

Christelle Defaye

« Une forme grise dans le seigle ». Saisir l’insaisissable dans l’excipit du Ravissement de Lol V. Stein

Réécriture de la catabase d’Eurydice-Lol : une descente du fantôme au fantasme

L’in-fini du « désir demeuré désir » ou le regard qui tue

Argiopé, Agriopé et la Pythie

—

Troisième partie - Thématiques insaisissables

Zoé Perrier

Poursuivre l’insaisissable : éthique critique de Jean-Pierre Richard

Insaisissable méthode, insaisissables objets

L’insaisissable commentaire : une éthique critique ou une posture stratégique ?

Claire Leforestier

L’insaisissable ébriété de l’air. La chasse aux odeurs chez Jean Giono et Jean de Boschère

Un serpent de mer gionien

La description des senteurs chez Jean de Boschère

Conclusion

Éric Dazzan

Poétique du regard et évanescence du désir chez Gustave Roud et Sandro Penna

Désir, sexualité et solitude

« Cela fut une chose tout à fait naturelle »

« Par la fenêtre du vent, je vois Aimé cueillir les premières pommes »

Mathieu Perrot

Le je-ne-sais-quoi de Cocteau : le jeu de l’insaisissable dans La Machine Infernale et Orphée

La mort, ses agents et ses revenants : une politique de l’absurde

L’insaisissable ambiguïté

Presque et peut-être : défier l’exactitude de la mort

Apparences et quiproquos

Savoir et présages

Intuition, enquête et ironie tragique

Un langage insaisissable, la poésie

Conclusion

Marina Seretti

Saisissante, insaisissable : l’écriture des pierres selon Roger Caillois

Temporalités

Images

Mystique matérialiste

Voussad Saïm

L’expérience poétique à l’épreuve de l’occulte dans L’infante maure de Mohamed Dib

Zheng Xiang

Un cas de réception insaisissable : Gérard de Nerval et He Qifang

—

Quatrième partie - Formes insaisissables

Eliza Liu

L’insaisissable infini : une relecture mathématique des stances de Rodrigue

Une notion commune d’Euclide

Un paradoxe de Galilée

Les stances de Rodrigue

Christiane Connan-Pintado

L’insaisissable du conte, de Perrault aux réécritures contemporaines

L’insaisissable définition du conte

Le cas des Contes de Perrault

Fortune de l’insaisissabilité des contes

Yasué Kato

« Ce qui palpite au fond de moi » : l’esthétique de Proust contre l’intelligence, et la genèse de ses phrases insaisissables

« Insaisissable » et « saisir » : analyse lexicologique

La Petite Madeleine et le dialogue intérieur du narrateur

La phrase « insaisissable » de la petite sonate de Vinteuil

De « Contre l’obscurité » au projet de « Contre Sainte-Beuve »

À propos de l’impression musicale des aubépines en fleur

Les aubépines et le septuor de Vinteuil

L’élaboration stylistique et l’écriture « insaisissable » de Proust

Larisa Botnari

L’incompréhensible comme promesse de véracité : poétique du non-sens chez Émile Ajar

Bref précis de l’ajarien

Le non-sens comme voie d’accès à l’impensable ?

Faute linguistique et « erreur humaine »

Saisir ou ne pas saisir, telle est la question

Jean-Michel Gouvard

« Comment dire/what is the word » de Samuel Beckett ou les mots pour ne pas le dire

Emmanuelle Tabet

Épiphanies de l’insaisissable dans le carnet poétique contemporain

Anna Levy

La littérature performée : une forme éphémère et insaisissable ?

La littérature performée : une forme éphémère et insaisissable

Temporalité fugace : l’inscription contextuelle

Insaisissable et illisible ? Le texte dans les performances littéraires

La Performance comme nouvelle médiation du texte littéraire

Performer le texte pour mieux le saisir

Médiation de la littérature : contre une littérature insaisissable ?

Les archives en performance : saisir l’insaisissable

—

Cinquième partie - Avec la peinture et la musique

Luca Rausch-Molnár

Saisir le changement à l’aide de la grâce insaisissable dans la réception littéraire de Watteau

La grâce saisissable : la grâce « locale »

L’époque de la raison : la grâce de Watteau dans la seconde moitié du XVIIIe siècle

La grâce de Watteau qui transcende les siècles

Conclusion

Katalin Bartha-Kovács

La touche insaisissable de Chardin, à travers les écrits critiques de son temps

Réflexions liminaires au sujet de la notion d’insaisissable

Agréable tromperie : la touche vertigineuse

La touche insaisissable et le sentiment

Conclusion

Jocelyn Godiveau

L’essence poétique de l’impression ou « L’art mnémonique » de Charles Baudelaire

Le transitoire en question

Impressions fugitives

Le mouvement et la photographie

« L’art mnémonique »

Jean Guillaumont

De l’indicible à l’insaisissable ? Écritures de la musique dans la littérature française du xixe siècle

Introduction

George Sand : sens physique, conception romantique

Jules Verne, Une ville flottante : l’insaisissable à l’interface du sensible, de l’intellectuel et du psychologique

Guy de Maupassant, Fort comme la mort : poétique et métaphysique de l’insaisissable

Conclusion

Anna Opiela-Mrozik

La musique, un art insaisissable par la littérature ? Quelques réflexions sur les enjeux de la musicalité littéraire

Saisir le sonore avec le visuel : les musicalités romantiques

L’insaisissable de la musique dans l’optique philosophique et méthodologique

Le défi symboliste : la musique spiritualisée ou silencieuse

Entre la forme, le son et l’écriture : les musicalités modernes

—

Bibliographie théorique