Bernard Fauconnier, Meursault, le sursis

Qui est ce mystérieux condamné à mort que l'on extrait de sa prison d'Alger en 1942 pour l'envoyer dans une France occupée, en plein hiver glacial des Alpes ? Qui sont les commanditaires douteux de cette mission sans retour et sans buts clairs ? Ce héros de l'ombre, dont le véritable nom n'est jamais révélé, c'est Meursault, le narrateur de …Qui est ce mystérieux condamné à mort que l'on extrait de sa prison d'Alger en 1942 pour l'envoyer dans une France occupée, en plein hiver glacial des Alpes ? Qui sont les commanditaires douteux de cette mission sans retour et sans buts clairs ?

Ce héros de l'ombre, dont le véritable nom n'est jamais révélé, c'est Meursault, le narrateur de L'Étranger de Camus, dont ce roman est la suite. Plongé dans la folie de l'Histoire, dans les trahisons et les bassesses d'une époque tourmentée, Meursault accède à la conscience de lui-même et du monde, et se retrouve devant un dilemme : agir en homme libre et juste ou se laisser ballotter par le destin.

Bernard Fauconnier est romancier, essayiste et journaliste. Ce roman est la suite de L'Étranger d'Albert Camus.

—

On peut lire sur Actualitte.com un billet sur cet ouvrage :

"Une “suite” de L’Étranger dérange les ayants droit d'Albert Camus — Paru le 11 septembre 2025 chez Héliopoles, dans la collection Serge Safran — née du rachat de Serge Safran Éditeur en 2024 —, Meursault, le sursis de Bernard Fauconnier est présenté par la maison comme « la suite de L’Étranger d’Albert Camus ». Une qualification qui fait réagir les ayants droit de l’écrivain, lesquels demandent de « cesser toute communication sur l’ouvrage », au nom de leur droit moral.