Décoloniser les méthodologies comparatistes par des imaginaires non canoniques (Séminaire de l'Association américaine de littérature comparée, ACLA 2026 Montréal)

Le séminaire propose de re-conceptualiser les méthodes en plaçant au cœur de l’analyse comparative les approches décoloniales, les imaginaires non-canoniques et les épistémologies alternatives. Il s’appuie sur trois idées-clés développées par des penseur·euse·s contemporains — notamment Édouard Glissant, Gloria Anzaldúa, Paul Gilroy, Stuart Hall et Walter Mignolo — comme outils pour comparer des œuvres littéraires transnationales, autochtones et archipéliques. Ces idées incluent :

(a) l’irrévocabilité des origines, en particulier en lien avec le colonialisme, l’esclavage, la diaspora et la formation des identités ;

(b) la tendance à valider les archives vivantes — mémoire collective, formes de savoir mythiques et non rationnelles — en opposition à la modernité occidentale qui privilégie la raison, les origines empiriques et l’histoire linéaire ;

(c) l’idée de pluralité archipélique face à la totalité continentale — une ouverture à l’Autre dans la Diversité, telle qu’introduite par la notion de « relation » chez Glissant (Philosophie de la relation, 2009, p. 45), la « conscience métisse » chez Anzaldúa (Borderlands/La Frontera, 1987), l’éthique diasporique de la convivialité chez Gilroy (The Black Atlantic, 1993), la conception identitaire comme « en processus » chez Hall (Cultural Identity and Diaspora, 1990, p. 225), et la pluriversalité chez Mignolo (The Darker Side of Western Modernity, 2011, p. 32).

Le séminaire comprendra jusqu’à douze communications de 20 minutes réparties sur trois sessions, explorant la manière dont ces théories peuvent nourrir l’analyse comparative des littératures et permettre des comparaisons qui dépassent les divisions institutionnelles entre littératures, langues et systèmes de savoir.

Il interroge également :

Dans quelle mesure ces approches peuvent-elles être utilisées pour comparer et saisir la singularité des littératures contemporaines non-canoniques — celles historiquement subordonnées au sein des systèmes politiques et littéraires dominants, et qui représentent des cultures, des voix et des perspectives marginalisées ou sous-représentées ?

Comment ces approches peuvent-elles diversifier le paradigme postcolonial dans l’analyse comparative ?

Quelles métaphores littéraires peuvent rendre compte de ces théories ?

Le séminaire accueille des propositions qui abordent une diversité de formes culturelles et littéraires — romans, essais, œuvres orales, textes historiques, pièces de théâtre, peintures, médias numériques — en dehors des contextes canoniques européens et nord-américains, tout en explorant la mise en pratique de ces théories et leur capacité à générer des comparaisons et relations transculturelles et transrégionales.

Thèmes possibles des communications (liste non exhaustive) :

Décoloniser les méthodologies comparatistes

Imaginaires et épistémologies non-canoniques

Métaphores littéraires de la pluralité archipélique

Littératures transnationales et autochtones

Pluriversalité et pensée décoloniale

Éthique diasporique et convivialité

Défis posés aux divisions institutionnelles

Identité en processus.

Veuillez soumettre votre résumé en anglais avant le 2 octobre 2025 en utilisant ce lien :

https://www.acla.org/seminar/74f95150-ffc7-4714-a414-da6bc0c89b09

—

The seminar proposes to re-conceptualize methods by placing decolonial approaches, non-canonical imaginaries and alternative epistemologies at the center of comparative analysis. It takes up three key ideas of contemporary thinkers — including Édouard Glissant, Gloria Anzaldúa, Paul Gilroy, Stuart Hall and Walter Mignolo — as tools for comparing literatures, namely transnational, Indigenous, and archipelagic works. These ideas include: (a) the irrecoverability of origins, particularly in relation to colonialism, slavery, diaspora and identity formation; (b) the tendency to validate living archives — collective memory, mythic and non-rational forms of knowledge — against Western modernity’s privileging of reason, empirical origins and linear history; (c) the idea of archipelagic plurality vs. continental totality — openness to others in the Diverse introduced by Glissant’s concept of “relation" (Philosophie de la relation, 2009, p. 45); Anzaldúa’s “mestiza consciousness” (Borderlands/La Frontera, 1987); Gilroy’s diasporic ethics of conviviality (The Black Atlantic, 1993), Hall’s concept of identities as “in process” (Cultural Identity and Diaspora, 1990, p. 225), and Mignolo’s idea pluriversalisalism (The Darker Side of Western Modernity, 2011, p. 32).

The seminar will comprise up to twelve 20-minute papers over three sessions, exploring how these theories can inform the comparative analysis of literatures in order to enable comparisons beyond the institutional divisions of literatures, languages and knowledge systems. It also asks: To what extent can these approaches be used to compare and capture the distinctiveness of contemporary non-canonical literatures—those that are historically subordinated within mainstream political and literary systems and represent marginalized, underrepresented cultures, voices and perspectives? How can these approaches diversify the postcolonial paradigm in comparative analysis? Which literary metaphors fit these theories? The seminar welcomes abstracts that engage with a variety of cultural and literary forms — novels, essays, oral works, historical texts, plays, paintings, digital media — outside the canonical European and North American contexts, while exploring how these theories are put into practice and allow transcultural, transregional comparisons and relations.

Possible paper topics include but are not limited to:

Decolonizing Comparative Methodologies

Non-canonical Imaginaries and Epistemologies

Literary metaphors of archipelagic plurality

Transnational and Indigenous literature

Pluriversalism and Decolonial Thought

Diasporic Ethics and Conviviality

Challenges to Institutional Divisions

Identity as Process

Please submit your abstract in English by 2nd October 2025 using this link:

https://www.acla.org/seminar/74f95150-ffc7-4714-a414-da6bc0c89b09