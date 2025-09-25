Le mouvement symboliste : Les anciennes cultures (Mésopotamie, Égypte, Anatolie) et la Bible. (Chicago)

Le mouvement symboliste : Les anciennes cultures (Mésopotamie, Égypte, Anatolie) et la Bible.

September 23-25, 2026 Chicago, USA (colloque international)

Beaucoup d’hommes de lettres, d’artistes et de musiciens de la deuxième moitié du 19me et du début du 20me siècles sont fascinés par les cultures anciennes aussi bien que par les histoires bibliques. Ces cultures, leurs représentations plastiques aussi bien que leur histoire inspirent leurs œuvres et participent à la formation de nouvelles idées. En donnant leurs propres interprétations des cultures et des histoires anciennes et bibliques dans leurs œuvres, les artistes symbolistes expriment souvent leurs idées et la philosophie moderniste de la fin du siècle. C’est par exemple le cas d’Oscar Wilde pour qui le personnage de Salomé dans sa pièce “Salomé” n’est pas uniquement une femme fatale, mais est surtout le symbole de sa façon de percevoir l’art, la philosophie et les relations entre les sexes. Les idées développées par Oscar Wilde contribuent à la façon de voir le monde et à la philosophie symboliste de la fin de siècle.

Un autre exemple est l’intérêt que la fin de siècle porte aux femmes et par conséquent aux femmes bibliques. Souvent les représentations de ces femmes dans les œuvres des auteurs symbolistes expriment leur idéologie et leurs idées politiques ou encore leur perception de la complexité des femmes. Dans le premier cas, la femme est souvent représentée comme un beau monstre qu’il faut éviter et dont il faut surtout être conscient de la dangerosité. Or cette image est une façon de prévenir la société du danger que représentent les femmes et à quel point il est vital de les tenir à distance, surtout du pouvoir. Dans le deuxième cas on peut citer les préraphaélites anglais ou les créateurs russes tels que Mikhail Vroubel ou Nicolas Roerich qui perçoivent et représentent la femme comme un symbole de la complexité de l’âme et de la vie intérieure de l’être humain. Cette complexité fait d’elle un être terrestre et divin, ce qui correspond à l’essence de l’humanité. Un autre exemple est l’image du Sphinx qui inspire les symbolistes et dont l’image apparaît dans la peinture et la littérature.

Les propositions de communication sont à envoyer avant le 15 novembre 2025 à rosina-neginsky@att.net

----------------------------------------------------------------------------------------

Symbolist Movement: The Ancient Cultures (Mesopotamia, Egypt, Anatolia) and the Bible.

The interpretation of ancient cultures and the Bible in various forms of art (visual arts, literature, and music) at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century.



In the second half of the 19th century and into the early 20th century, Symbolist artists, writers, and musicians drew inspiration from ancient cultures and biblical stories. They used them to create their works and to develop their own philosophy. For example, the second part of the 19th century was fascinated by strong Biblical women such as Salome/Hérodiade, Judith, Jezebel, Delilah, and others. Although these women often occupied a central part in works of Symbolists, the purpose of representing these biblical characters was often ideological and aimed at representing a woman as a danger to society. However, in the case of the English Pre-Raphaelites or Russian turn of the century artists such as Mikhail Vrubel or Nicolas Roerich, the purpose was to represent rather the complexity of an individual using the example of women.

Often, Symbolists used the Biblical stories and their characters, like Salome, for example, to express various philosophical ideas as a symbol. It is a case of Oscar Wilde, for whom Salome is a symbol of his way of perceiving art, society, religion, and the relationships between the sexes. The idea of Sphinx, which derives from Egyptian culture, as well as some other images, also permeated Symbolist creations.

In this conference, we will examine how Symbolist visual artists, musicians, writers, and poets explored the ancient cultures and the Bible in their works to shape the Modernist/Symbolist philosophy and art and literary works, and the ideas of the fin de siècle.

Please send your proposal by November 15, 2025.

Email: rosina-neginsky@att.net