La revue Omilia – communication, lettres et sciences du langage lance un appel à contribution pour sa deuxième édition qui est consacrée aux travaux de la communauté étudiante des cycles supérieurs en communication, en littératures et en sciences du langage des universités canadiennes francophones. Cette édition est ouverte à tout type de sujets dans les disciplines représentées.

Dates clés

Les personnes intéressées à publier un article doivent envoyer un résumé long de leur article d’environ 500 mots avant le 8 octobre 2025 à l’adresse suivante : Omilia@USherbrooke.ca.

Les résumés longs ont la forme d’un document Word (.doc ou .docx) dans la police Times New Roman en taille 12 points. Les paragraphes seront formatés avec un alignement justifié et un interligne simple.

Les manuscrits des résumés retenus devront être envoyés avant le 15 décembre 2025. Le manuscrit doit compter entre 6 000 et 9 000 mots, excluant les références bibliographiques et le résumé court. Le comité éditorial d’Omilia impose obligatoirement de suivre le modèle de présentation, disponible ici.

Pour consulter le volume 1(2025), cliquez ici.

Pour toute question, veuillez écrire à Omilia@USherbrooke.ca.

Le comité éditorial d’Omilia