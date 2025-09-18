Dino Buzzati, Bestiaire d'ici et d'ailleurs (inédit)

Traduit par Delphine Gachet

Inédit en France, l'abécédaire animalier qui donne suite au Bestiaire magique, par le maître italien Dino Buzzati.

Dans le Bestiaire d'ici et d'ailleurs, la parole est donnée aux animaux, ces créatures qui, selon Buzzati, semblent " bien plus belles, gentilles, honnêtes et bonnes que nous ". Car ce recueil qui nous invite à renverser notre perception pour adopter le point de vue des animaux éveille nos sentiments, mais il nous met également face à nos contradictions, nos insuffi sances, notre cruauté. Avec l'ironie et le cynisme qui lui sont propres, Buzzati replace ici l'animal au coeur du discours pour remettre en question ce monde que nous côtoyons depuis toujours mais que nous n'avons peut-être pas observé du bon oeil.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"La tendresse animalière", par Philippe Daros (en ligne le 23 septembre 2025)

Dans ce bestiaire, ensemble d’articles extraits de trente ans de collaboration avec le quotidien milanais Il Corriere della Sera, c’est toute la création qui défile, du mammouth au canari, sur un ton d’empathie, de reconnaissance fraternelle, mais surtout d’humour : autant d’éléments qui font le prix de ce recueil, d’importance mineure toutefois dans l’œuvre de Dino Buzzati : des « fables animalières, d’ici et d’ailleurs », du présent et du passé.

" Buzzati, face à la question animale, était très en avance

sur son temps. " Delphine Gachet



" Un inimitable auteur de contes et de nouvelles. " L'Express



" En lisant Buzzati il nous revient en mémoire le mot de Grandville : "Tout peut se métamorphoser en tout." " Le Monde