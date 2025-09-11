Stéphane Laurens, Influences et délires d'influences. De la perception à l'interprétation
Les notions d’influence ou de manipulation occupent une place importante dans nos esprits. Ces phénomènes invisibles dont nous méconnaissons le fonctionnement nous permettent d’élaborer rapidement des interprétations simples de réalités complexes (par exemple la radicalisation d’un proche ou la survenue d’une guerre). Ces phénomènes constituent des causes idéales éliminant l’inconnu et l’incompréhensible. Les événements prennent sens : ils seraient le fruit de la volonté de certains (par exemple les djihadistes, Poutine) qui, par leurs influences ou leurs manipulations, réaliseraient leur but.
L’objectif de cet ouvrage est de comprendre le rôle et la place de l’influence dans nos perceptions et nos interprétations de la réalité. Établissant un tableau de l’influence depuis les délires individuels jusqu’aux théories scientifiques, Stéphane Laurens analyse nos représentations naïves de l’influence – un dualisme par lequel une source omnipotente dominerait une cible assujettie – et en examine les racines.
Sommaire
Introduction. La fascination pour l’influence
L’irrésistible charme des faits étonnants
Le schéma fantasmatique des influences asymétriques aux effets remarquables
Derrière les fantasmes : les influences nécessaires et permanentes
Situer le problème : objectif de cet ouvrage
Chapitre premier. Des influences qui expliquent tout
Les explications par la manipulation et la mentalité complotiste
Des radicalisés manipulés
De la croyance individuelle à la croyance collective
Des masses sous influences
Une modalité de pensée indéracinable
Des influences et des manipulations qui ne reposent sur rien
Une source d’autant plus puissante qu’elle est invisible
Chapitre II. Bases psychologiques et sociales de l’omniprésence de l’influence
Les sentiments d’influence et la mobilité interprétative de l’influence
L’interprétation par l’influence : de l’hypertrophie à l’anéantissement de l’individu
Les délires d’influence et sentiment d’emprise : la confusion entre soi et autrui du pathologique au normal
Les processus d’interprétation qui permettent la distinction entre soi et autrui
La place cardinale de l’influence dans l’interprétation
L’influence : une forme de causalité mystique
La perception de causalité et les interprétations causales
La causalité et la pensée symbolique
Chapitre III. Le prisme des formes atypiques de l’influence
L’ornière des influences asymétriques spectaculaires
Les illusions momentanées de puissantes influences asymétriques
Le piège réductionniste : la répétition infinie du même schéma d’influences asymétriques
Le prisme du détail et de l’instant
Le prisme du dilemme et de la tension
La place cardinale du dilemme et de la tension
Dilemme, tension et conscience de soi. Consubstantiels de l’obéissance ?
L’obligation : ses formes saillantes et ses formes essentielles
Chapitre IV. Les mécanismes de réification : confondre le signe, la technique, la personne... avec la cause
Le mythe des influences aux effets automatiques et inéluctables
L’automatisme des techniques de manipulation et des nudges
L’illusion : automatisme et absence de médiateurs
De l’efficacité mécanique à la croyance et l’imagination
Le cas paradigmatique du magnétisme animal
L’efficacité de la technique
Confondre la figure d’autorité, sa personne, avec ce qui lui confère sa puissance
Chapitre V. Les présupposés infondés des conceptions de l’influence
La logique aristotélicienne des conceptions naïves et scientifiques de l’influence
La psychologie et son cadre aristotélicien
Des évidences partagées bien ancrées
L’individu seul face à une réalité indépendante
Les autres sous influence et le soi protégé des influences
Soi et les autres
Le fond hérité et ses influences intimes, aussi puissantes qu’impensées
Propagande-influence et information-réalité
Conclusion
