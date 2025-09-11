Stéphane Laurens, Influences et délires d'influences. De la perception à l'interprétation

Les notions d’influence ou de manipulation occupent une place importante dans nos esprits. Ces phénomènes invisibles dont nous méconnaissons le fonctionnement nous permettent d’élaborer rapidement des interprétations simples de réalités complexes (par exemple la radicalisation d’un proche ou la survenue d’une guerre). Ces phénomènes constituent des causes idéales éliminant l’inconnu et l’incompréhensible. Les événements prennent sens : ils seraient le fruit de la volonté de certains (par exemple les djihadistes, Poutine) qui, par leurs influences ou leurs manipulations, réaliseraient leur but.

L’objectif de cet ouvrage est de comprendre le rôle et la place de l’influence dans nos perceptions et nos interprétations de la réalité. Établissant un tableau de l’influence depuis les délires individuels jusqu’aux théories scientifiques, Stéphane Laurens analyse nos représentations naïves de l’influence – un dualisme par lequel une source omnipotente dominerait une cible assujettie – et en examine les racines.

Sommaire

Introduction. La fascination pour l’influence

L’irrésistible charme des faits étonnants

Le schéma fantasmatique des influences asymétriques aux effets remarquables

Derrière les fantasmes : les influences nécessaires et permanentes

Situer le problème : objectif de cet ouvrage

Chapitre premier. Des influences qui expliquent tout

Les explications par la manipulation et la mentalité complotiste

Des radicalisés manipulés

De la croyance individuelle à la croyance collective

Des masses sous influences

Une modalité de pensée indéracinable

Des influences et des manipulations qui ne reposent sur rien

Une source d’autant plus puissante qu’elle est invisible

Chapitre II. Bases psychologiques et sociales de l’omniprésence de l’influence

Les sentiments d’influence et la mobilité interprétative de l’influence

L’interprétation par l’influence : de l’hypertrophie à l’anéantissement de l’individu

Les délires d’influence et sentiment d’emprise : la confusion entre soi et autrui du pathologique au normal

Les processus d’interprétation qui permettent la distinction entre soi et autrui

La place cardinale de l’influence dans l’interprétation

L’influence : une forme de causalité mystique

La perception de causalité et les interprétations causales

La causalité et la pensée symbolique

Chapitre III. Le prisme des formes atypiques de l’influence

L’ornière des influences asymétriques spectaculaires

Les illusions momentanées de puissantes influences asymétriques

Le piège réductionniste : la répétition infinie du même schéma d’influences asymétriques

Le prisme du détail et de l’instant

Le prisme du dilemme et de la tension

La place cardinale du dilemme et de la tension

Dilemme, tension et conscience de soi. Consubstantiels de l’obéissance ?

L’obligation : ses formes saillantes et ses formes essentielles

Chapitre IV. Les mécanismes de réification : confondre le signe, la technique, la personne... avec la cause

Le mythe des influences aux effets automatiques et inéluctables

L’automatisme des techniques de manipulation et des nudges

L’illusion : automatisme et absence de médiateurs

De l’efficacité mécanique à la croyance et l’imagination

Le cas paradigmatique du magnétisme animal

L’efficacité de la technique

Confondre la figure d’autorité, sa personne, avec ce qui lui confère sa puissance

Chapitre V. Les présupposés infondés des conceptions de l’influence

La logique aristotélicienne des conceptions naïves et scientifiques de l’influence

La psychologie et son cadre aristotélicien

Des évidences partagées bien ancrées

L’individu seul face à une réalité indépendante

Les autres sous influence et le soi protégé des influences

Soi et les autres

Le fond hérité et ses influences intimes, aussi puissantes qu’impensées

Propagande-influence et information-réalité

Conclusion

