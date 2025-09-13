Entre 1880 et 1914, nombreux sont les écrivain·e·s et les artistes à développer des pratiques et des postures que l’on qualifiera de mineures, parfois revendiquées comme telles, parfois subies parce qu’imposées par les rapports de force du champ littéraire. Ces postures et ces discours s’articulent bien souvent à la promotion des "petits" genres et des petits formats qui circulent dans les cercles parisiens mais aussi dans les capitales euopéennes : nouvelle, conte, chanson, pièce en un acte, pantomime, monologue fumiste... Toutes ces petites formes développent des poétiques contre-panoramiques : écriture du détail, de la miniature, du "petit fait" vrai ou fantaisiste. Un volume supervisé par Marie-Astrid Charlier et Florence Thérond aux Presses universitaires de Bordeaux se penche sur ces poétiques du bref, sous le titre Écrire en petit, jouer en mineur. Scènes et formes marginales à la Belle Époque.