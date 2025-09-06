Les Cahiers naturalistes, n° 99, sept. 2025 : "Traduction et création en régime vériste / naturaliste"(dir. Céline Grenaud-Tostain et Giorgio Longo)

Les Cahiers naturalistes, revue consacrée à Émile Zola, au naturalisme et à l’affaire Dreyfus, paraissent chaque année au mois de septembre. Ce nouveau numéro contient deux dossiers littéraires : « Création et traduction en régime naturaliste et vériste » et « Transversalités de l’Ébauche chez Zola ». Suivent les études littéraires, les allocutions du pèlerinage de Médan 2024, les comptes rendus et notes de lecture ainsi qu’une chronique. Le volume s’achève par un hommage à Auguste Dezalay, disparu en décembre 2024.

Table des matières



Olivier LUMBROSO : « Présentation »

Création et traduction en régime naturaliste et vériste

Céline GRENAUD-TOSTAIN et Giorgio LONGO : Introduction

Isabelle COLLOMBAT : Transsémiotisation et glose polysémiotique : une perspective traductologique

Célia VIEIRA : Incidences de la traduction de Zola sur l’écrivain-traducteur Eduardo de Barros Lobo

Giorgio LONGO : Écrivains-auto-traducteurs et traducteurs-imitateurs : Emmanuele Navarro della Miragia et Édouard Rod

Gabriella ALFIERI : Luigi Gualdo écrivain-traducteur bilingue dans le contexte italien-français : la traduction française de « La Lupa »

Giorgio FORNI : « Cœur de femmes » : Ferdinando Di Giorgi et Federico de Roberto traducteurs de Paul Bourget

Andrea MANGANARO : Verga « au milieu des paysans » et les « merveilleusement exactes peintures » de Zola : Mastro-don Gesualdo et La Terre

Transversalités de l’Ébauche chez Zola

Clive THOMSON : Introduction. Sondages : la génétique pratique et expérimentale

Élise CANTIRAN : Dossiers préparatoires transatlantiques : l’usage du travail liminaire dans les processus créatifs de Zola et Norris

Jean-Sébastien MACKE : De l’ébauche du Rêve de Zola à son adaptation à l’opéra

Isabelle SCHAFFNER : Les ébauches zoliennes pour enseigner la langue et la culture à des étudiants internationaux

Donatienne WOERLY : Réception du scénario en classe de FLE : une approche didactique

Célia VIEIRA : La textométrie au service de l’interprétation des ébauches. L’exemple de Germinal d’Émile Zola

Études littéraires

Philippe HAMON : Note sur la notoriété

Chantal MEYER-PLANTUREUX : Zola et le Théâtre Libre : mise en scènes naturalistes

Hervé DUCHÊNE : Salomon Reinach et le cinéma : un scénariste méconnu

Sébastien ROLDAN : Du Vigny chez Zola ? Histoire d’une connivence ignorée

Valeria TETTAMANTI : Notes pour une génétique comparée : Capuana et Zola

Caroline RAPUC : En sentant, en écrivant : les odeurs dans La Faute de l’abbé Mouret et Le Ventre de Paris de Zola

Pèlerinage de Médan

Discours de Louis GAUTIER

Allocution de Charles DREYFUS

Allocution de Alain MINC

Denis COUTAGNE : Cezanne/Zola

Comptes rendus. – La vérité est en marche et rien ne l’arrêtera (Hortense Delair) ; Marie-Ange Fougère et Philippe Hamon, Dictionnaire littéraire de la scatologie d’Aristophane à Pierre Michon (Jean-Louis Cabanès) ; Marion Glaumaud-Carbonnier, Madame contre Monsieur. Le récit de divorce au XIXe siècle (Corinne Saminadayar-Perrin) ; François-Marie Mourad, Baudelaire par Baudelaire. Les mots de l’œuvre et Jacques Noiray, Avatars du naturalisme (Alain Pagès) ; Olivier Lumbroso, Dans l’atelier de… Émile Zola, (François-Marie Mourad) ; Adeline Wrona, Émile de Girardin. Le Napoléon de la presse (Alain Pagès)

Notes de lecture. – Maurice Bouchor, Félix Bourget, Paul Bourget, Georges Hérelle et Adrien Juvigny, Correspondance croisée (1869-1873) (Alain Pagès) ; J.-H. Rosny, Le Bilatéral, Mœurs révolutionnaires parisiennes (Jean-Michel Pottier) ; Hilma Angered-Strandberg, Tableaux de la vie à deux (Olivier Sauvage) ; Arnaud Verret (avec la collaboration d’Esther Colomb), Au fil de la plume. Nouvelles, contes et autres récits d’Émile Zola (Olivier Lumbroso) ; Alfred Dreyfus, Œuvres complètes (1894-1936) (Alain Pagès) ; Hervé Duchêne, La croisière des Jeux olympiques (1896). L’aventure des passagers du “Sénégal” lors de la renaissance des Jeux à Athènes racontée par eux-mêmes (Alain Pagès)

Bibliographie (2024). – par J.-S. Macke, A. Pagès et M. Glaumaud-CarbonnieR

Chronique. – L’affaire Dreyfus en bandes dessinées (1), par Jean-Michel Pottier

Hommage à Auguste Dezalay, par Éléonore Reverzy