Les Cahiers naturalistes, n° 99, sept. 2025 : "Traduction et création en régime vériste / naturaliste"(dir. Céline Grenaud-Tostain et Giorgio Longo)
Les Cahiers naturalistes, revue consacrée à Émile Zola, au naturalisme et à l’affaire Dreyfus, paraissent chaque année au mois de septembre. Ce nouveau numéro contient deux dossiers littéraires : « Création et traduction en régime naturaliste et vériste » et « Transversalités de l’Ébauche chez Zola ». Suivent les études littéraires, les allocutions du pèlerinage de Médan 2024, les comptes rendus et notes de lecture ainsi qu’une chronique. Le volume s’achève par un hommage à Auguste Dezalay, disparu en décembre 2024.
Table des matières
Olivier LUMBROSO : « Présentation »
Création et traduction en régime naturaliste et vériste
Céline GRENAUD-TOSTAIN et Giorgio LONGO : Introduction
Isabelle COLLOMBAT : Transsémiotisation et glose polysémiotique : une perspective traductologique
Célia VIEIRA : Incidences de la traduction de Zola sur l’écrivain-traducteur Eduardo de Barros Lobo
Giorgio LONGO : Écrivains-auto-traducteurs et traducteurs-imitateurs : Emmanuele Navarro della Miragia et Édouard Rod
Gabriella ALFIERI : Luigi Gualdo écrivain-traducteur bilingue dans le contexte italien-français : la traduction française de « La Lupa »
Giorgio FORNI : « Cœur de femmes » : Ferdinando Di Giorgi et Federico de Roberto traducteurs de Paul Bourget
Andrea MANGANARO : Verga « au milieu des paysans » et les « merveilleusement exactes peintures » de Zola : Mastro-don Gesualdo et La Terre
Transversalités de l’Ébauche chez Zola
Clive THOMSON : Introduction. Sondages : la génétique pratique et expérimentale
Élise CANTIRAN : Dossiers préparatoires transatlantiques : l’usage du travail liminaire dans les processus créatifs de Zola et Norris
Jean-Sébastien MACKE : De l’ébauche du Rêve de Zola à son adaptation à l’opéra
Isabelle SCHAFFNER : Les ébauches zoliennes pour enseigner la langue et la culture à des étudiants internationaux
Donatienne WOERLY : Réception du scénario en classe de FLE : une approche didactique
Célia VIEIRA : La textométrie au service de l’interprétation des ébauches. L’exemple de Germinal d’Émile Zola
Études littéraires
Philippe HAMON : Note sur la notoriété
Chantal MEYER-PLANTUREUX : Zola et le Théâtre Libre : mise en scènes naturalistes
Hervé DUCHÊNE : Salomon Reinach et le cinéma : un scénariste méconnu
Sébastien ROLDAN : Du Vigny chez Zola ? Histoire d’une connivence ignorée
Valeria TETTAMANTI : Notes pour une génétique comparée : Capuana et Zola
Caroline RAPUC : En sentant, en écrivant : les odeurs dans La Faute de l’abbé Mouret et Le Ventre de Paris de Zola
Pèlerinage de Médan
Discours de Louis GAUTIER
Allocution de Charles DREYFUS
Allocution de Alain MINC
Denis COUTAGNE : Cezanne/Zola
Comptes rendus. – La vérité est en marche et rien ne l’arrêtera (Hortense Delair) ; Marie-Ange Fougère et Philippe Hamon, Dictionnaire littéraire de la scatologie d’Aristophane à Pierre Michon (Jean-Louis Cabanès) ; Marion Glaumaud-Carbonnier, Madame contre Monsieur. Le récit de divorce au XIXe siècle (Corinne Saminadayar-Perrin) ; François-Marie Mourad, Baudelaire par Baudelaire. Les mots de l’œuvre et Jacques Noiray, Avatars du naturalisme (Alain Pagès) ; Olivier Lumbroso, Dans l’atelier de… Émile Zola, (François-Marie Mourad) ; Adeline Wrona, Émile de Girardin. Le Napoléon de la presse (Alain Pagès)
Notes de lecture. – Maurice Bouchor, Félix Bourget, Paul Bourget, Georges Hérelle et Adrien Juvigny, Correspondance croisée (1869-1873) (Alain Pagès) ; J.-H. Rosny, Le Bilatéral, Mœurs révolutionnaires parisiennes (Jean-Michel Pottier) ; Hilma Angered-Strandberg, Tableaux de la vie à deux (Olivier Sauvage) ; Arnaud Verret (avec la collaboration d’Esther Colomb), Au fil de la plume. Nouvelles, contes et autres récits d’Émile Zola (Olivier Lumbroso) ; Alfred Dreyfus, Œuvres complètes (1894-1936) (Alain Pagès) ; Hervé Duchêne, La croisière des Jeux olympiques (1896). L’aventure des passagers du “Sénégal” lors de la renaissance des Jeux à Athènes racontée par eux-mêmes (Alain Pagès)
Bibliographie (2024). – par J.-S. Macke, A. Pagès et M. Glaumaud-CarbonnieR
Chronique. – L’affaire Dreyfus en bandes dessinées (1), par Jean-Michel Pottier
Hommage à Auguste Dezalay, par Éléonore Reverzy