Nouveaux cahiers de Marge, n° 10 : "Paradoxes, jeux et enjeux"

Nouveaux cahiers de Marge, n° 10,

sous la direction d'Anna Lushenkova Foscolo, Ghislaine Chabert et Lilyana Valentinova Petrova.

Ce numéro, intitulé "Paradoxes, jeux et enjeux", rend compte des activités dans deux domaines de recherche regroupés au sein de l'équipe Marge, et qui la relient aux laboratoires et établissements partenaires : littératures d'une part, sciences de l'information et de la communication d'autre part.

Le dossier "Les paradoxes des circulations littéraires et artistiques au XXe siècle" fait référence aux travaux développés depuis 2017-2018 dans le cadre du séminaire interlaboratoire L'espace littéraire de Berlin à Vladivostok. Il représente ainsi un échantillon des études menées par les équipes impliquées - MARGE (Lyon 3), IHRIM (ENS), ILCEA4 et Litt&Arts (Université Grenoble Alpes) et LIS (Université de Lorraine), ainsi que par des chercheurs invités, sans pour autant couvrir tous les possibles géographiques et linguistiques de l'Europe Centrale et Orientale. Les prochaines séances du séminaire, organisé avec la bibliothèque Diderot de Lyon (ENS), grâce au soutien de la responsable des fonds slaves, prolongeront les réflexions autour de ce thème général, exploré dans le vaste espace couvert par le séminaire.

Le dossier "Jeux et enjeux du design : designs, designer, déjouer" fait suite à la journée d’étude du 25 novembre 2022, Designs-Designer-Déjouer : jeux et enjeux du design à l’université inscrite dans le cadre de l’exposition Design, designs, designers organisée par le service culturel de la bibliothèque universitaire de l’université de Lyon 3, entre le 4 octobre 2022 et le 4 janvier 2023.

Les deux dossiers exploitent les sujets concernés à travers le prisme des paradoxes qui les caractérisent.

—

Sommaire

"Les paradoxes des circulations littéraires et artistiques au XXe siècle"

sous la direction d'Anna Lushenkova Foscolo, Laure Thibonnier et Anna Saignes

Avant-propos : Les paradoxes des circulations littéraires et artistiques au XXe siècle

Laetitia Le Guay

Serge Prokofiev et les cercles artistiques de Paris (1921-1938) : un intrigant silence

Serge Prokofiev and the Artistic Intelligentsia of Paris (1921-1938): A Puzzling Silence

Marie-Christine Autant-Mathieu

La première tournée de l’opéra de Pékin à Moscou en 1935. Un transfert culturel imposé, mais impossible

The First Tour of The Peking Opera in Moscow in 1935

Rosina Neginsky

Zinaïda Venguérovа : ambassadrice de la culture européenne fin de siècle en Russie

Zinaida Vengerova: The Ambassador of Fin de Siècle European Culture in Russia

Caroline Bérenger

Ariane ou l’immortel féminin de Marina Tsvetaeva. Réécriture d’un mythe

Ariadne or the Immortal Feminine. Rewriting a Myth

Svetlana Garziano

Alla Golovina, poétesse de la jeune génération de l’émigration russe, et ses rapports avec Marina Tsvetaeva au prisme de son œuvre et de ses marginalia

Alla Golovina, a Poet of the Young Generation of Russian Emigration, and her Relationship with Marina Tsvetaeva Through the Prism of Her Work and Her Marginalia

Anna Saignes

Faut-il sauver Proust ? Lire, traduire et publier À la recherche du temps perdu dans la Pologne de l’immédiat après-guerre (1945-1948)



Should Proust Be Saved? Reading, Translating and Publishing In Search of Lost Time. Poland in the Immediate Post-War (1945-1948)

—

Designs, designer, déjouer

sous la direction de Ghislaine Chabert et Lilyana Petrova

Ghislaine Chabert et Lilyana Valentinova Petrova

Jeux et enjeux du design : designs, designer, déjouer

Games and Challenges of Design “Designs, Designing and Outsmarting”

Éric Combet

À la recherche de l’Homo designensis

In Search of Homo Designensis

Carole Brandon

Le processus créatif dans la recherche-création, malléabilité des designs et influences des concepts

Étude de Nymphea’s Survey, une œuvre en réalité virtuelle

Creative Process in Research-Creation, Malleability of Designs, Influences of Concepts. A Study of Nymphea's Survey, a Virtual Reality

Charles Meyer

Étudier le design sonore vidéoludique par l’écoute.

Propositions théoriques et méthodologiques sur la relation entre design et écritures sonores vidéoludiques

Studying Video Game Sound Design with our Ears. Theoretical and Methodological Approaches to the Analysis of Game Sound Design and Game Sound Writing

Syd Reynal et Clémence Martel

Du hacking à la scène : conception d’un dispositif performatif art/science entre cyborg et voix chantée

From Hacking to the Stage: Designing an Art/Science Performative Device Between Cyborgs and Singing Voice

Cécile Fournel

Le designer à côté

Propos critique sur le design intégré

Close at Hand Design. Critical Thoughts on Corporate Design

Estelle Berger

La formation en expansion

Espaces-temps de recherche en école de design

Expanding Education. Time and Space for Research in a Design School.