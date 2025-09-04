Blancandin et l’Orgueilleuse d’Amour et ses publics : circulations textuelles, transferts linguistiques et contacts génériques (Mulhouse)

Blancandin et l’Orgueilleuse d’Amour, roman en vers anonyme composé en langue d’oïl dans les premières décennies du XIIIe siècle, affiche un caractère composite, qui explique sans doute le faible intérêt critique qu’il a suscité. « Roman d’aventures »[1] qui ne se déroule pas à la cour d’Arthur mais empruntant des épisodes aux romans de Chrétien de Troyes notamment[2], récit de conquête amoureuse dont l’intrigue se prolonge par des épisodes militaires, le texte est le résultat d’influences diverses. Il témoigne à la fois du caractère second des romans en vers de sa génération, qui se nourrissent des traditions antérieures et parfois prennent leurs distances avec cette dernière[3], et de la perméabilité des romans ne s’inscrivant pas dans les ensembles plus clairement délimités et reconnaissables – univers arthurien, matière de France, romans d’Antiquité – à des « incursions » plus ou moins ponctuelles dans des matières diverses[4]. À cette complexité d’ordre narratif et thématique s’ajoute celle de sa transmission textuelle, qui fait apparaître des versions sensiblement divergentes, et a pu, elle aussi, contribuer à cette place secondaire du roman dans les travaux des chercheurs sur la production de cette période : la dernière édition critique publiée du texte date de 1964[5].

Ce relatif insuccès critique de l’œuvre contraste avec ce qui apparaît comme une diffusion relativement vaste à l’époque médiévale. Tout d’abord, quatre témoins médiévaux complets du roman sont connus[6], auxquels s’ajoutent deux fragments[7], ce qui est un nombre relativement élevé, si on le compare à d’autres romans en vers du début du XIIIe siècle. Des allusions éparses aux protagonistes semblent en outre attester la circulation de leur histoire[8]. Surtout, cette première version qui nous soit parvenue de l’intrigue a donné lieu à des réécritures ou adaptations qui témoignent de sa diffusion dans l’espace et dans le temps.

Le texte a ainsi été adapté dans la première moitié du XIIIe siècle en moyen haut-allemand, dans une version dont il ne reste que quelques fragments. Seules sept bandelettes en parchemin issues d’un manuscrit en dialecte moyen-francique méridional (région au sud de la ville de Cologne) datant de la fin du XIIIe siècle nous sont parvenues[9]. Ces sept bandelettes, qui, après reconstitution, représentent trois folios distincts dudit manuscrit, furent retrouvées en 1868 dans la reliure d’un manuscrit de la bibliothèque nationale de Vienne qu’elles servaient à renforcer[10]. Les 384 vers restants du Blanschandin germanophone nous transmettent trois épisodes correspondant au début du roman en vers en ancien français : le dialogue entre Blanschandin et son latimier devant une tapisserie aux motifs chevaleresques suivi du départ du jeune chevalier de la cour de son père, le premier combat de Blanschandin ainsi que l’arrivée du jeune chevalier au gué devant Tormaday et son dialogue avec le gardien du gué[11]. À l’instar de l’auteur du roman en vers français, l’adaptateur allemand semble avoir reconnu dans le jeune Blanschandin un nouveau Parzival/Perceval : le jeune prince grandit non seulement sans avoir connaissance de l’art de la chevalerie, qu’il découvre représentée sur une tapisserie dans la chambre de la reine, mais surtout, lors du premier combat du jeune prince, celui-ci et son adversaire sont comparés à Ferefiz et Parzeval, les deux demi-frères qui s’affrontent au livre XV du Parzival de Wolfram von Eschenbach, l’adaption du Perceval de Chrétien. Cette référence au Parzival laisse entrevoir que la matière arthurienne était connue de l’auteur du Blanschandin fragmentaire, même si la recherche tend à considérer l’adaptation allemande plutôt comme un « roman d’amour et d’aventures »[12].

Le récit a été également mis en prose au XVe siècle[13] : deux versions composées à la cour de Bourgogne reprennent ainsi la trame du roman en vers, soit en l’amplifiant, soit en l’écourtant. Deux manuscrits[14] transmettent une version longue en prose du roman, dédiée à Jean de Créquy, chambellan de Philippe le Bon dès 1438, qui suit plutôt fidèlement la trame du roman en vers : les scènes de tournois et de campagnes militaires y sont plus détaillées et un épisode absent de la version en vers, l’enlèvement du père de Blancandin, a été rajouté à la fin de l’intrigue. Un troisième manuscrit en prose[15] contient quant à lui une version abrégée du roman en vers, dans laquelle la cour de Bourgogne ainsi que Jean de Créquy ne sont certes pas nommés explicitement, mais qui doit également avoir vu le jour à cette même cour[16]. Les versions en prose remontent probablement toutes deux à un original commun, datant peut-être de 1450-1460[17].

Enfin, la prose française a elle-même été traduite en anglais par Caxton en 1489[18]. Cette version connut un succès certain parmi l’élite anglaise puisqu’elle parut une seconde fois en 1595 pour le public des Tudor[19]. Le colophon de la version de Caxton de 1489 nous apprend que le texte a été dédié à Margaret Beaufort, duchesse de Sommerset et mère du roi Henri VII. Dans sa version, Caxton semble s’être concentré sur le caractère chevaleresque et pédagogique de l’œuvre en vers[20], ce qui devait faire partie d’un programme plus vaste d’adaptation de romans français destinés à l’élite anglaise : Caxton adapte en 1484 le Livre du Chevalier de la Tour Landry pour l’enseignement de ses filles pour Elizabeth Woodville, femme du roi Edouard IV, puis en 1485 Paris et Vienne de Pierre de la Cépède[21], un roman chevaleresque dont une version vit également le jour à la cour de Bourgogne vers le milieu du XVe siècle[22]. Parmi les trois manuscrits français en prose de Blancandin, aucun ne semble avoir été la copie que Caxton avait à sa disposition pour sa traduction anglaise de 1489, le Blanchardyn.

Ces versions de l’histoire ont très rarement été considérées conjointement[23]. Nous souhaiterions donc réunir des spécialistes des trois domaines linguistiques représentés par cette circulation de l’histoire de Blancandin, afin de porter un regard d’ensemble sur la diffusion du récit et de réévaluer les conditions de son succès à l’échelle européenne, à l’époque médiévale et dans la première modernité. La mise en relation des différentes versions pourra permettre de montrer comment leurs lectures peuvent s’éclairer mutuellement, et de renouveler l’approche de l’ensemble des textes.

Les communications pourront porter sur les questions suivantes (liste non limitative) :

1) Circulations du récit, transmission manuscrite et publics.

La réflexion sur la diffusion du ou des récits pourra porter sur leur transmission, dans les manuscrits ou les imprimés. On pourra proposer de nouvelles études philologiques, portant sur la transmission textuelle ou sur un témoin particulier. Des réflexions codicologiques pourront aussi, par exemple, permettre de réfléchir à l’entourage des textes dans les manuscrits et à la façon dont celui-ci peut nous aider à mieux comprendre la réception médiévale de l’histoire de Blancandin. On pourra s’intéresser également à des procédés de mise en livre, aux images lorsqu’elles sont présentes, et à ce que ces éléments matériels peuvent apporter à l’étude de la diffusion d’une matière narrative. Des analyses des modes de circulation du récit, à différentes échelles et notamment entre les domaines linguistiques, pourront poser la question des publics auxquels il a pu s’adresser et des contextes favorables à son succès. On pourra en particulier réinterroger l’hypothèse déjà formulée par la critique d’une circulation orale parallèle à la transmission textuelle elle-même[24].

2) Représentations courtoises, enjeux amoureux et sociaux.

Il pourra aussi s’agir de relire les récits eux-mêmes, à la lumière de nouvelles approches théoriques ou critiques, par le biais d’analyses comparées des différentes versions de l’histoire, ou encore en mettant en regard les différentes œuvres avec d’autres textes médiévaux. Les études récentes sur les versions françaises en prose du XVe siècle se sont intéressées en particulier aux représentations de l’amour et de la chevalerie, qui les inscrivent un contexte idéologique et culturel propre[25]. Ces approches invitent cependant à réinterroger aussi le roman en vers du XIIIe siècle, qui n’a que peu été étudié en termes de représentations sociales, ou pour son rapport à la tradition courtoise dont lui-même hérite et s’empare. On pourra ainsi proposer des analyses portant sur les relations sociales, sur les valeurs associées à l’amour, ou encore sur les régimes de genres, dans les textes français, allemand ou anglais, afin de renouveler l’interprétation littéraire de l’un ou l’autre des textes, ou de la tradition dans son ensemble.

3) Contact des matières, questions génériques et réception critique.

Si l’hétérogénéité thématique ou l’assemblage des matières est l’une des caractéristiques souvent relevées pour le roman en vers du XIIIe siècle, celle-ci a été peu interrogée pour ce qu’elle implique en termes de public postulé par le roman. Les phénomènes de généricité à l’œuvre dans cette première version pourront ainsi être analysés à nouveau frais : on pourra s’intéresser aux relations que le roman entretient à la matière arthurienne, au récit idyllique, aux textes épiques ou encore aux récits qualifiés de « byzantins ». Mais cette question de l’inscription générique se pose aussi à l’échelle de l’ensemble de la circulation du récit, qu’il s’agisse de modifications de l’horizon d’attente générique induite par l’adaptation à un autre contexte culturel ou linguistique, ou de l’hétérogénéité propre aux versions postérieures au premier roman français. On pourra en outre s’interroger sur la réception critique des différents textes et sur la façon dont leur étude a pu les inclure dans des ensembles plus vastes – domaine arthurien, littérature bourguignonne...

Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir vos propositions avec titre provisoire (une page maximum) par e-mail à vanessa.obry@uha.fr et tanguy.donnet@unil.ch d’ici au 15 novembre 2025. Les langues du colloque sont le français et l’anglais.

Organisation :

Vanessa Obry, MCF hdr, Université de Haute-Alsace (vanessa.obry@uha.fr)

Tanguy Donnet, M.A. Université de Lausanne (tanguy.donnet@unil.ch)

Comité scientifique :

Bernd Bastert (Universität Bochum), Tanguy Donnet (Université de Lausanne), Estelle Doudet (Université de Lausanne), Fanny Moghaddassi (Université de Strasbourg), Vanessa Obry (Université de Haute-Alsace), Marion Uhlig (Université de Fribourg)

Bibliographie indicative :

