Libertinage et philosophie à l'époque classique (XVIe-XVIIIe siècle), 2025, n°22 : Libertins espagnols.

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Libertinage et philosophie à l'époque classique (XVIe-XVIIIe siècle)", 2025
  • EAN : 9782406189978
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18998-5
  • ISSN : 2557-4019
  • Numéro : 22
  • 216 pages
  • Prix : 39
  • Date de publication :
Publié le

Sous la direction de Nicole Gengoux, Pierre Girard, Mogens Lærke et Pedro Lomba

Libertinage et philosophie est un espace ouvert au débat sur toutes les questions liées à la sécularisation de la pensée et des mœurs et à l'évolution et la diffusion d'une libre pensée.

