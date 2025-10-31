Editos
Actualités
Les anges de l'histoire

Les anges de l'histoire

Publié le par Marc Escola

Georges Didi-Huberman donne une suite au questionnement ouvert dans Survivance des lucioles sous le titre : Les Anges de l'Histoire. Images des temps inquiets (Minuit). La tradition religieuse en Occident a produit une philosophie de l’histoire "théologico-politique", un dogme de la fin des temps (eschatologie) associé à une notion «glorieuse» du pouvoir (politique), et mis en scène dans des visions effrayantes où les anges de l’apocalypse exécutaient militairement les ordres divins concernant le devenir de nos sociétés humaines. Aux temps modernes, les anges de l’apocalypse sont devenus les êtres-anges de l’histoire : étranges, en effet, car ils manifestent, par crises immanentes, la façon dont les temps historiques nous atteignent, nous étreignent directement. En 1939 et 1940, Walter Benjamin écrivit, quelques mois avant son suicide, un texte capital pour notre pensée contemporaine : ses "thèses" "Sur le concept d’histoire". Au centre de ce texte se trouve mise en scène la confrontation avec une simple image : la petite aquarelle de Paul Klee intitulée Angelus Novus. C’est l’allégorie d’un nouvel "ange de l’histoire". Ce nouvel essai "tente d’interroger cet ange au prisme de son caractère enfantin mais aussi dialectique, de son rapport à la tradition – juive, en ce cas – autant qu’à l’imagination d’une philosophie de l’histoire capable de forger les motifs d’une possible espérance politique". Signalons par anticipation la parution le 13 novembre prochain chez Gallimard d'un autre titre de G. Didi-Huberman, Celui par qui s'ouvre la terre. Saint Georges, versions d'une légende.