Questes, 50 | 2025 : "Blasphème" (dir. Valentine Eugène & Ella Le Peltier-Foschia)

Sous la direction de Valentine Eugène et Ella Le Peltier-Foschia

Corinne Leveleux-Texeira Préface. Le blasphème, un signifiant en disponibilité [Texte intégral disponible en septembre 2025]

Valentine Eugène et Ella Le Peltier-Foschia Introduction [Texte intégral disponible en septembre 2025]

Hélène Averseng Les « couilles nues » de Noé et la Résurrection du chapon : le comique blasphématoire au service de la dramaturgie édifiante dans la Passion de Semur[Texte intégral disponible en septembre 2025]

Maxime Kamin Portrait du joueur blasphémateur dans la poésie française et latine du Moyen Âge. (xiie–xiiie siècles) [Texte intégral disponible en septembre 2025]

Tommaso Laganà Un commerce blasphématoire : Agobard et les juifs de Lyon [Texte intégral disponible en septembre 2025]

Andy Serin Qu’est-ce que le blasphème hérétique ? De Thomas d’Aquin, Jean Benedicti, à Pierre Bayle [Texte intégral disponible en septembre 2025]

Valentine Eugène et Ella Le Peltier-Foschia Conclusion [Texte intégral disponible en septembre 2025]

Bibliographie sélective [Texte intégral disponible en septembre 2025]