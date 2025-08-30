Essays in French Literature and Culture, n°62 : "Novelistic Money / L'argent romanesque"

Nous avons le plaisir d'annoncer la parution du dernier numéro (62) de la revue à comité de lecture, Essays in French Literature and Culture, publiée par la section de Français de l'University of Western Australia. Les articles sont soit en français, soit en anglais.

Sommaire du numéro 62:

Thème “L’argent Romanesque/Novelistic Money”, Numéro dirigé par E. Prof. Hélène Jaccomard

Klem James and Sophie Patrick, Money, hierarchy and neo-feudalism in the fictional futures of M ichel Houellebecq

Charles Rice-Davis, Neoliberalism, Real Estate and Environmental Capital in the Contemporary French Novel

Dominique Ancelet-Netter, Moralisme de l’argent familial et mondain chez Paul Bourget

Valérie K. Orlando, L’illusion de la vertu coloniale : Le capitalisme mondial et la mauvaise foi dans Les Vertus

immorales de Kebir Ammi (2009)

Flavien Falantin, Scandaleuse ou bourgeoise ? Françoise Sagan et l’argent

Sinan Anzoumana, L’argent dans l’œuvre de Claude Simon

Jennifer Carr, ‘Aucune trace financière’: Exchange and impasse in Alice Diop’s Saint Omer

La revue peut être achetée pour 22 dollars australiens, plus frais de port, sur papier, sur le site suivant: https://payments.uwa.edu.au/EssaysinFrenchLiterature/menu.

La version électronique sera disponible en Open Access après une période de grâce de trois mois.