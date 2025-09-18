Editos
Actualités
Egodocuments

Egodocuments

Publié le par Marc Escola

La base de données suisse d'écrits personnels Egodocuments est le résultat de projets successifs soutenus par le Fonds national de la recherche scientifique, dont Deutschschweizerische Selbstzeugnisse (1500-1800) als Quellen der MentalitätsgeschichteL’éducation domestique au miroir des écrits personnels en Suisse romande (1750-1820) et Valorisation scientifique des écrits personnels de Suisse latine (1500-1820). La base présente des écrits personnels rédigés entre 1600 et 1820 et conservés dans les principales archives  et bibliothèques helvétiques. Signalons aussi le 300e numéro de la revue Études de lettres : Appel à témoins. Ecrits personnels et pratiques socioculturelles (XVIe-XXe s.), qui explore les perspectives d’approche historique de la littérature de témoignage « ordinaire » (journaux personnels, récits de vie, livres de raison ou correspondances) : un matériau, rarement destiné à la publication et disséminé dans les archives privées et publiques, qui suscite un intérêt croissant auprès des chercheurs.