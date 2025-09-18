La base de données suisse d'écrits personnels Egodocuments est le résultat de projets successifs soutenus par le Fonds national de la recherche scientifique, dont Deutschschweizerische Selbstzeugnisse (1500-1800) als Quellen der Mentalitätsgeschichte, L’éducation domestique au miroir des écrits personnels en Suisse romande (1750-1820) et Valorisation scientifique des écrits personnels de Suisse latine (1500-1820). La base présente des écrits personnels rédigés entre 1600 et 1820 et conservés dans les principales archives et bibliothèques helvétiques. Signalons aussi le 300e numéro de la revue Études de lettres : Appel à témoins. Ecrits personnels et pratiques socioculturelles (XVIe-XXe s.), qui explore les perspectives d’approche historique de la littérature de témoignage « ordinaire » (journaux personnels, récits de vie, livres de raison ou correspondances) : un matériau, rarement destiné à la publication et disséminé dans les archives privées et publiques, qui suscite un intérêt croissant auprès des chercheurs.