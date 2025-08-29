Guy Poirier

Le Japon dans les écrits des jésuites (XVIe-XVIIIe siècle). Des Lettres du Japon aux récits historiques de Charlevoix

Paris, Classiques Garnier, coll. « Confluences », n° 10, 2025.

Des premiers écrits de François Xavier aux ouvrages historiques de Charlevoix, le récit de la mission jésuite au Japon révèle dans quelle mesure l’utilisation de l’imprimerie, des genres littéraires et du récit historique contribua à la connaissance, en France, d’une altérité étrangement familière.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406186816 - au prix de 84 EUR.