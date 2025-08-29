Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne, 2025 – 2, n° 81 (dir. O. Guerrier)
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2025 – 2, n° 81
Sous la direction d'Olivier Guerrier
Paris, Classiques Garnier, coll. « Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne », n° 81, 2025.
Le Bulletin paraît deux fois par an et propose alternativement des numéros spéciaux (actes de colloque, contributions sur un thème spécifique) et des livraisons « généralistes » qui accueillent les participations individuelles autour du texte des Essais.