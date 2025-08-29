Revue
Nouvelle parution
Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne, 2025 – 2, n° 81 (dir. O. Guerrier)

Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne, 2025 – 2, n° 81 (dir. O. Guerrier)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne", 2025
  • EAN : 9782406189114
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18912-1
  • ISSN : 2119-9434
  • Numéro : 81
  • 129 pages
  • Prix : 27 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne

2025 – 2, n° 81

Sous la direction d'Olivier Guerrier

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne », n° 81, 2025.

Le Bulletin paraît deux fois par an et propose alternativement des numéros spéciaux (actes de colloque, contributions sur un thème spécifique) et des livraisons « généralistes » qui accueillent les participations individuelles autour du texte des Essais.

Sommaire…