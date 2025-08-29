La Revue des lettres modernes, Série : Lire et voir, n° 8, 2025 : "Face à l’arbre" (dir. Gilles Picarel)
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
La Revue des lettres modernes 2025 – 8. Face à l’arbre
Sous la direction de Gilles Picarel
Paris, Classiques Garnier, coll. « La Revue des lettres modernes », série : Lire et voir, n° 8, 2025.
Fondée par Michel Minard en 1954, « La Revue des lettres modernes » est une collection de séries monographiques et thématiques consacrées aux écrivains modernes et contemporains.