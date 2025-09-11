Anne Alombert, De la bêtise artificielle.

“Il est fort probable qu’une telle langue artificielle finisse par se naturaliser : à force de donner des ordres aux systèmes algorithmiques, nous ne penserons plus que sous forme de prompts, quand bien même il n’y aurait plus de machine pour les exécuter. Aurons-nous tendance à ‘prompter’ en nous adressant à autrui ou à nous-mêmes, dans nos pensées ?” L’intelligence artificielle n’existe pas, c'est la bêtise artificielle qui caractérise notre époque. La simulation de nos capacités expressives – écrire, parler, créer – conduit à leur prolétarisation. En nous laissant imaginer des machines pensantes, le terme d'IA nous empêche de penser. Dans le contexte du déploiement massif des IA génératives, il dissimule l’idéologie des entreprises qui se sont appropriées ces technologies, leurs infrastructures matérielles, leurs modèles économiques et leurs conséquences politiques. Pour autant, il demeure impossible d'opposer binairement machines et humains, comme s’il s’agissait de deux entités autonomes et séparées. Au contraire, nous devons interroger leur co-évolution pour comprendre les effets des automates algorithmiques sur nos esprits, nos cultures et nos sociétés. Dans ce nouvel ouvrage, Anne Alombert revient sur l'apparition de l'écriture alphabétique pour comprendre les enjeux des nouvelles machines d'écriture numériques : élimination des singularités, délégation de l’expression, défiance généralisée. Elle montre aussi que cette situation n'a rien d'une fatalité. Nous pouvons mettre ces technologies au service de l'intelligence collective et de la démocratisation de l’espace médiatique, à condition d'en faire des instruments de contribution, et non d'imitation ou d'automatisation. Ainsi nous pourrons ouvrir la voie à une véritable révolution numérique.

Pour lire un extrait de l'ouvrage...