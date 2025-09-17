Samuel Veissière, Homo Fragilis. Aux origines évolutives de la fragilité humaine

« Un livre passionnant, dérangeant, courageux et profondément original. » Nancy Huston

« Passionnant et absolument éclairant. Une lecture qui donne des clés inédites pour comprendre la nature humaine, les rapports sociaux et les grands bouleversements idéologiques de notre temps. » Samuel Fitoussi.

Et si la fragilité, qui nous a permis de survivre, se retournait aujourd'hui contre nous ? Dans Homo Fragilis, Samuel Veissière renverse notre compréhension de l'évolution humaine. Loin d'être une faiblesse, la vulnérabilité fut, selon lui, le moteur discret, mais décisif du succès de notre espèce. En investissant collectivement dans les enfants et les aînés — les plus fragiles d'entre nous — l'humanité a appris à coopérer, à transmettre, et à tisser un riche patrimoine culturel et technique. Mais aujourd'hui, ce ressort ancien semble s'être déréglé. À l'ère de l'hyperconnexion et des réseaux sociaux, la souffrance devient un étendard identitaire, une monnaie d'échange sociale, un levier de pouvoir, et surtout, un marqueur de statut. Pourquoi tant de jeunes, dans des sociétés pourtant sûres et abondantes, sombrent-ils dans l'anxiété ? Pourquoi la quête de reconnaissance se mue-t-elle en compétition victimaire ? Comment l'éthique du soin — si essentielle à la survie humaine — a-t-elle pu engendrer de nouvelles formes de censure, d'exclusion, et parfois même de violence ?

Professeur à l'Université du Québec à Montréal, Samuel Veissière est l'un des rares chercheurs à articuler les apports de l'anthropologie, de la psychologie cognitive et clinique. Il déploie ici une analyse rigoureuse et transversale, où se rencontrent anthropologie évolutive, histoire culturelle, psychologie sociale et psychiatrie contemporaine. D'un regard aussi neuf qu'ancré dans l'observation humaine et la longue histoire des civilisations, il éclaire les grandes fractures de notre époque : culture du grief, explosion des récits identitaires, psychiatrisation du mal-être, radicalités à la hausse, et effondrement des repères communs.

Un essai magistral qui permet de comprendre pourquoi la fragilité est devenue le nerf d'une guerre culturelle qui ravage les fondements du sens et du vivre-ensemble — du sacré au politique, et du politique à l'intime. Dans la lignée des grandes fresques intellectuelles telles que Sapiens de Yuval Noah Harari ou Effondrement de Jared Diamond, aussi décapant que Contre l'empathie de Paul Bloom, et non moins salutaire que Génération anxieuse de Jonathan Haidt, ce livre stimulant propose un nouveau cadre pour relier les fragilités de notre temps aux ressorts anciens de la condition humaine, et réinventer une éthique du lien, du soin et de la responsabilité. Anthropologue, clinicien, spécialiste de l'évolution culturelle, Samuel Veissière est professeur associé au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal et au département d'anthropologie de l'Université McGill.