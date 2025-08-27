Adrien Le Bot, Tu cherches quoi ?

“Si je te raconte ma meilleure fois ici, ça pourrait t’intéresser ? C’est difficile de dire ce que je viens chercher. Je ne cherche rien, mais je n’ai pas vraiment de limites, je crois. C’est justement ça qui m’excite ici, tu peux tomber sur n’importe qui.”“

Les lieux de drague, en France, on en compte presque autant que de supermarchés.” À l'arrière d’une zone commerciale, sur une aire de repos, à la lisière d’une forêt, l’auteur nous emmène dans ces territoires méconnus et refoulés, parfois loin des grandes villes. Des hommes de tous milieux et toutes origines s’y retrouvent et partagent le secret d’une sexualité cachée de tous. Ils sont mariés, hétéros, homos, pères de famille. Tels des ombres, ils dépassent les catégories et les injonctions pour explorer leurs fantasmes, faire des rencontres, sortir du quotidien et devenir quelqu’un d’autre quelques minutes.

Adressés à un enquêteur invisible, les témoignages de ces hommes anonymes se succèdent et fascinent. Brefs, subjectifs, crus. Chaque chapitre porte le nom d'un narrateur. Chacun y raconte sa pratique des lieux, son initiation, au travers des peurs, de l’excitation, des sensations contradictoires et des imaginaires. Et nous ouvre les portes d’un monde aux possibilités infinies.

