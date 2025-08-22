Camille Dejardin, À quoi bon encore apprendre ?

« Chaque individu, qui doit certes tout apprendre et à qui la transmission est essentielle, apporte avec lui la possibilité d’une bifurcation et la réinvention de l’avenir. »

Internet nous a mis le savoir à portée de main. Les réseaux dits sociaux nous invitent à le partager. Désormais l’IA le synthétise à notre place et nous le sert « prêt-à-l’emploi ». Et, en tout cela, la machine semble bien plus performante que l’humain. Que nous reste-t-il à apprendre ? L’effort d’acquérir des connaissances et des savoir-faire est-il donc rendu obsolète ? Illégitime ? Vain ? Assurément non, si l’on prend conscience de ce que ce travail ne vaut pas seulement pour son résultat final, qui peut éventuellement être produit sans nous, mais pour la transformation de nousmêmes qu’il opère. Une transformation que l’on peut appeler expérience, perfectionnement, aguerrissement ou encore réalisation… et qui pourrait bien constituer le sens même de la vie.

