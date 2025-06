Mary Shelley, Frankenstein et autres récits de terreur et d'anticipation

Édition établie et présentée par François Rivière

Une autrice majeure dont l'œuvre résolument moderne entre en résonance avec nos préoccupations contemporaines.

Frankenstein, ou le Prométhée moderne est né d'un pari lancé le soir du 15 juin 1816 par lord Byron à la petite assemblée qui l'entoure alors qu'il est en villégiature sur les bords du lac Léman : écrire un conte horrifique. Mary Shelley, la compagne du célèbre poète romantique Percy Bysshe Shelley, relève le gant. Elle imagine la " hideuse chimère " d'un corps composé de plusieurs cadavres, ramené à la vie par le savant Victor Frankenstein " sous l'action d'une puissante machinerie ". Mary n'a que dix-huit ans quand, en véritable pionnière, elle fait paraître ce roman épistolaire qui lance le genre de la science-fiction des deux côtés de l'Atlantique, loin des conventions du roman gothique. Avec cette créature rejetée par son créateur et par la société insensibles à son humanité à cause de sa monstruosité physique, la romancière dit son goût pour l'anticipation et la marginalité. Goût que l'on retrouve en 1826 dans la fiction postapocalyptique Le Dernier Homme, dont l'action se situe en 2073 et qui associe une vision érudite de l'histoire à l'aventure de personnages en rupture avec leur époque. Mary se fera dénonciatrice de la loi patriarcale abusive dans Mathilda, un roman qui nous rappelle qu'elle est la fille de Mary Wollstonecraft, une des premières féministes. Ce livre suffocant – certainement inspiré des relations troubles que Mary entretenait avec son père – ne sera pas publié du vivant de l'autrice, mais seulement en 1959.

Outre ces trois oeuvres, emblématiques du talent peu commun de cet oiseau rare de la littérature anglaise, né dans le monde de la bohème artistique, le lecteur découvrira plusieurs nouvelles traduites en français pour la première fois.

Ce volume contient : Frankenstein, ou le Prométhée moderne ; Mathilda ; Des fantômes ; Le Dernier Homme ; Roger Dodsworth, ou l'Anglais revenu à la vie ; Le Mauvais Œil et Euphrasia.