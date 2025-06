Valentine de Saint-Point, Poèmes de la mer et du soleil.

Lorsque Valentine de Saint-Point (1875-1953) publie en 1905 son premier recueil, Poèmes de la mer et du soleil, elle est surtout connue pour être l’arrière-petite-nièce de Lamartine, auquel est dédié l’ouvrage. Si elle se pose en continuatrice, elle n’est en rien une imitatrice : la forme, classique, est renouvelée par l’usage d’audacieux hiatus et un rythme « aux accords dissonants » qui se veut celui de la musique de la mer. Quant au fond, il est marqué par une sensualité mystique : la poétesse s’unit charnellement et spirituellement au soleil et à la mer dans sa quête de l’Infini. Elle dessine aussi les contours des « Terres du soleil » qui dépassent le panlatinisme pour intégrer le Maroc et la civilisation arabe dans une perspective méditerranéiste.

Dans le recueil se trouvent ainsi déjà tous les thèmes que l’artiste prolifique et avant-gardiste de la Belle Époque développera dans son œuvre romanesque, théâtrale, poétique, mais aussi picturale et chorégraphique.

La collection « Diwan » propose de faire redécouvrir des textes poétiques oubliés et difficilement accessibles, qui ont pour point commun un lien avec « l’Orient », lieu géographique aussi bien que topos culturel et imaginaire.

Sommaire

Présentation

Vie de Valentine

Aux sources littéraires du recueil

Versification : le rythme de la mer

Une écriture viatique de la Méditerranée

Sang, sens et sensualité mystique

La dimension politique de l’ouvrage

Notes sur la présente édition

Remerciements

Poèmes de la mer et du soleil

Préludes

I) Hymnes

II) Les Terres du soleil

III) Les Bêtes

IV) Les Plantes

V) Esquisses

VI) La Mer

VII) Laus Vitæ

Annexe : réception du recueil

Bibliographie

I) Ouvrages de Valentine de Saint-Point

II) Bibliographie critique

III) Autres ouvrages cités