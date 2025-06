J.R.R Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, I, II, et III (réed.)

Gallimard réédite Le Seigneur des Anneaux en trois volumes : La Fraternité de l'Anneau ; Les Deux tours ; Le Retour du roi. Les synopsis des trois tomes sont accessibles sur le site de l'éditeur.



Chef-d’œuvre de la fantasy, découverte d’un monde imaginaire, de sa géographie, de son histoire et de ses langues, mais aussi réflexion sur le pouvoir et la mort, Le Seigneur des Anneaux est sans équivalent par sa puissance d’évocation, son souffle et son ampleur.