Roberto Bolaño, Antoni García Porta, Conseils d'un disciple de Morrison à un fanatique de Joyce

Traduit de l’espagnol (Chili) par Robert Amutio

« L'œuvre de Roberto Bolaño est un monde dans lequel règnent un humour mordant, une insatiable quête de liberté, un souffle romanesque décalé. »

Le Monde

Sous le soleil brûlant de Barcelone, Ángel Ros, jeune écrivain fasciné par Joyce et Les Doors, s’éprend d’Ana, Latino-Américaine aussi imprévisible que dangereuse. Ensemble, ils parcourent la région à grands coups de braquages et autres crimes sanglants, s’enfonçant toujours plus loin dans une spirale de violence. Alors qu'Ana sombre dans la marginalité, Ángel peine à donner vie à son projet de roman, tandis que résonnent les dernières notes de The End de Jim Morrison.

Écrit dans les années 1980 par Roberto Bolaño et A.G. Porta, ce roman annonce l’univers singulier qui marquera leurs œuvres futures.

Né en 1953 au Chili, Roberto Bolaño s’installe en Espagne en 1978. Considéré comme un écrivain majeur, il est l’auteur des romans cultes Les Détectives sauvages et 2666. Il meurt en 2003.

Antoni García Porta est né en Espagne en 1954. Conseils d’un disciple de Morrison à un fanatique de Joyce est son premier ouvrage. Il a depuis publié cinq autres romans.