Rachel Auerbach, Écrits, 1899-1976

Trad. du polonais par Alexandre Dayet

Présenté par Karolina Szymaniak

Les écrits de Rachel Auerbach constituent une source de premier plan sur le ghetto de Varsovie et Treblinka. Ce livre met à disposition des lecteurs francophones son journal du ghetto, écrit entre 1941 et 1942, et un ensemble de textes inédits ou très difficilement accessibles : des textes publiés pendant et après les grandes déportations de l’été 1942 dans le ghetto de Varsovie, des écrits rédigés lorsque l’écrivaine vivait cachée dans Varsovie et des textes écrits dans l’immédiate après-guerre, dont la postérité n’est plus à démontrer.

Lecture indispensable pour toute personne intéressée par la Shoah, ces textes dévoilent aussi le grand talent littéraire d’une femme de lettres injustement méconnue en France.

Résistante, journaliste, historienne, du ghetto de Varsovie à Yad Vashem, Rachel Auerbach a consacré sa vie et ses écrits à la collecte de preuves des crimes nazis et au recueil de témoignages de leurs victimes.

—

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage…

—

Sommaire

Première partie – Le ghetto jusqu’à la grande Aktion (1941-1942)

Journal du ghetto

Deuxième partie – La grande Aktion et après (1942-1943)

Lettre à son neveu

Yizkor : souviens-toi

La manie des shops

Après l’« Aktion »

La lamentation des choses inanimées

Lacrimae rerum

Troisième partie – L’insurrection (1943)

Pessah, 1943 (Fragments)

Quatrième partie – Le côté « aryen » (1943-1945)

À la mémoire d’un humaniste polonais

Cinquième partie – Treblinka (1945)

WERTERFASSUNG

Kaddish

Colorado (Treblinka après la guerre)

Sixième partie – L’adieu à la Pologne (1945)

Lorsque le ghetto était en flammes…