Marceline Desbordes-Valmore, lire et faire lire une poète romantique aujourd’hui (Douai)

Journée d’étude

"Marceline Desbordes-Valmore, lire et faire lire une poète romantique aujourd’hui"

le 17 juin 2025 à Douai (Salles d’Anchin / Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore)

Programme

Matin 9h30-12h30 Salles d’Anchin (1 rue Wallerand Hangouart à Douai) : Éditer la poésie de Marceline Desbordes-Valmore

À partir de 9h10 Accueil des participants

9h30-10h Ouverture par Philippe Gambette (président de la Société Marceline Desbordes-Valmore et Maître de conférence à l’Université Gustave Eiffel), Vincent Vivès (professeur à l’Université Polytechnique Hauts-de-France) et Barbara Bohac (maîtresse de conférence à l’Université de Lille)

10h-11h15 Introduction par Christine Planté (vice-présidente de la Société Marceline Desbordes-Valmore et professeure émérite à l’Université Lyon 2) : éditer les poètes femmes. Communications « Dans l’atelier de Desbordes-Valmore » • Stéphanie Loubère (professeure à l’Université d’Orléans) sur les Poésies de 1820/1822 • Barbara Bohac (maîtresse de conférence à l’Université de Lille) avec Yohann Ringuedé (docteur en littérature française et professeur agrégé dans le secondaire) sur le recueil Bouquets et prières.

11h15-11h30 pause café

11h30-12h30 Table ronde de jeunes chercheurs/chercheuses animée par Alain Vaillant (professeur à l’Université Paris Nanterre) : Blanche d’Aubigny (doctorante, Sorbonne Université) ; Maxance Lardjane (doctorant, Université Polytechnique Hauts-de-France) ; Clara Sarrazin (future doctorante, Sorbonne Université).

Après-midi 14h30-16h30 Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore (61 Parvis Georges Prêtre à Douai) : le fonds Desbordes-Valmore de la Bibliothèque de Douai

14h30 Accueil par Catherine Drevet, directrice de la Bibliothèque, et Jean Vilbas, conservateur d’État chargé du fonds ancien.

14h30-15h Présentation de l’histoire du fonds Marceline Desbordes-Valmore

15h-16h Visite de la Réserve (30 min.) par Jean Vilbas, en deux groupes successifs (réservation obligatoire sur : www.societedesetudesmarcelinedesbordesvalmore.fr) / lectures de poèmes de Desbordes-Valmore en lien avec Douai et le pays natal dans les espaces de la Bibliothèque

16h15 Conclusion de la journée

Inscription gratuite mais obligatoire à la journée sur le site de la SEMDV : https://www.societedesetudesmarcelinedesbordesvalmore.fr/?event=journee-detudes-lire-et-faire-lire-une-poete-romantique-aujourdhui