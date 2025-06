Nicolas Bouvier, Voyager, raconter. Entretiens 1973 – 1997 (éd. Anne Chollier)

Édition établie et introduite par Alexandre Chollier

Le présent recueil réunit une vingtaine d’entretiens accordés par Nicolas Bouvier à la presse écrite, principalement suisse romande, entre 1973 et 1997. Une période qui voit passer son œuvre d’un anonymat relatif à la renommée internationale.

Les entretiens rassemblés ici ont ainsi une saveur très particulière et permettent de retrouver la voix et la faconde de l’auteur de L’Usage du monde comme nulle part ailleurs dans son œuvre écrite. Devant des questions-amies, Nicolas Bouvier demeure fidèle à lui-même et fait preuve d’une immense générosité. Il remet sans cesse l’ouvrage sur le métier, n’hésite aucunement à revenir sur ses pas, à expliquer à nouveau, toujours une anecdote ou des conseils en réserve. Jamais avare de ces formules – ces phrases qu’on tourne dans la bouche pour le simple plaisir de les entendre –, celles-ci semblent jaillir naturellement de lui. En vérité, chez cet auteur qui récuse la notion de talent et préfère le mot de «fabrication» à celui de «création», elles sont le fruit d’un immense travail, mais aussi d’une forme de courage : celui qui consiste à «dire les choses vraiment comment on les a senties».

Celui qui a «fait ses universités sur les routes» sait de toute évidence, comme Ulysse, «payer son écot par des récits». Par des récits et par des propos, fort heureusement ici recueillis et rassemblés.